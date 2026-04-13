Revenire importantă la Rapid N-a jucat în acest sezon, dar e în lotul lui Gâlcă pentru meciul cu FC Argeș

alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 13.04.2026, ora 16:06
  • Rapid și-a anunțat lotul pentru meciul cu FC Argeș, din etapa #4 din play-off.
  • O surpriză reprezintă revenirea lui Borisav Burmaz (24 de ani), atacant care s-a recuperat după o accidentare gravă.
  • Rapid - FC Argeș se joacă astăzi, de la ora 18:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025.

Atacantul sârb a revenit la antrenamentele Rapidului la finalul lunii martie, după ce a stat aproape un an pe tușă.

Borisav Burmaz, în lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș

Înainte de disputarea meciurilor din etapa 4 din play-off, Rapid se află pe locul 3, cu 31 de puncte, la 5 lungimi în spatele primelor clasate, U Cluj și U Craiova. E nevoită să câștige pentru a rămâne în cursa pentru titlul din Liga 1.

În ciuda absențelor lui Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Cătălin Vulturar (accidentare umăr), giuleștenii au primit și o vestă bună.

Borisav Burmaz a revenit în lotul echipei sale și este apt pentru partida cu FC Argeș. Dacă va evolua în această seară, atunci sârbul va bifa prima sa apariție în acest sezon.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Borisav Burmaz a fost transferat de Rapid în ianuarie 2024 de la formația sârbă Vozdovac, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

În a doua jumătate a sezonului 2023/2024, Burmaz a jucat 19 meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 2 pase decisive.

În sezonul trecut, atacantul sârb a bifat 37 de apariții pentru giuleșteni în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

Lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș

  • 1 Dejan ILIEV
  • 16 Marian AIOANI
  • 31 Adrian BRICIU
  • 5 Alexandru PAȘCANU
  • 6 Lars KRAMER
  • 13 Denis CIOBOTARIU
  • 19 Răzvan ONEA
  • 21 Robert SĂLCEANU
  • 23 Cristian MANEA
  • 24 Andrei BORZA
  • 8 Dina GRAMENI
  • 14 Jakub HROMADA
  • 17 Tobias CHRISTENSEN
  • 18 Kader KEITA
  • 20 Andrei ȘUCU
  • 80 Olimpiu MORUȚAN
  • 7 Elvir KOLJIC
  • 10 Claudiu PETRILA
  • 11 Borisav BURMAZ
  • 27 Drilon HAZROLLAJ
  • 29 Alexandru DOBRE
  • 30 Daniel PARASCHIV
  • 33 TALISSON de Almeida

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova336
3Rapid331
4CFR Cluj431*
5FC Argeș329
6Dinamo428
*️ - beneficiază de rotunjire

