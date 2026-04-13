Revenire importantă la Rapid N-a jucat în acest sezon, dar e în lotul lui Gâlcă pentru meciul cu FC Argeș

Rapid și-a anunțat lotul pentru meciul cu FC Argeș, din etapa #4 din play-off.

O surpriză reprezintă revenirea lui Borisav Burmaz (24 de ani), atacant care s-a recuperat după o accidentare gravă.

Rapid - FC Argeș se joacă astăzi, de la ora 18:30, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Burmaz a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025.

Atacantul sârb a revenit la antrenamentele Rapidului la finalul lunii martie, după ce a stat aproape un an pe tușă.

Borisav Burmaz, în lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș

Înainte de disputarea meciurilor din etapa 4 din play-off, Rapid se află pe locul 3, cu 31 de puncte, la 5 lungimi în spatele primelor clasate, U Cluj și U Craiova. E nevoită să câștige pentru a rămâne în cursa pentru titlul din Liga 1.

În ciuda absențelor lui Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Cătălin Vulturar (accidentare umăr), giuleștenii au primit și o vestă bună.

Borisav Burmaz a revenit în lotul echipei sale și este apt pentru partida cu FC Argeș. Dacă va evolua în această seară, atunci sârbul va bifa prima sa apariție în acest sezon.

700.000 de euro este cota de piață a lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Borisav Burmaz a fost transferat de Rapid în ianuarie 2024 de la formația sârbă Vozdovac, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

În a doua jumătate a sezonului 2023/2024, Burmaz a jucat 19 meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 2 pase decisive.

În sezonul trecut, atacantul sârb a bifat 37 de apariții pentru giuleșteni în toate competițiile și a marcat 4 goluri.

Lotul Rapidului pentru meciul cu FC Argeș

1 Dejan ILIEV

16 Marian AIOANI

31 Adrian BRICIU

5 Alexandru PAȘCANU

6 Lars KRAMER

13 Denis CIOBOTARIU

19 Răzvan ONEA

21 Robert SĂLCEANU

23 Cristian MANEA

24 Andrei BORZA

8 Dina GRAMENI

14 Jakub HROMADA

17 Tobias CHRISTENSEN

18 Kader KEITA

20 Andrei ȘUCU

80 Olimpiu MORUȚAN

7 Elvir KOLJIC

10 Claudiu PETRILA

11 Borisav BURMAZ

27 Drilon HAZROLLAJ

29 Alexandru DOBRE

30 Daniel PARASCHIV

33 TALISSON de Almeida

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 3 36 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 4 28

