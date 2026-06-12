Plecare-șoc la Petrolul! Vedeta „lupilor” s-ar fi înțeles cu clubul pentru rezilierea contractului. Ar putea renunța definitiv la fotbal

Gicu Grozav (35 de ani) ar fi ajuns la un acord cu Petrolul Ploiești pentru rezilierea contractului care mai era valabil până la finalul sezonului următor.

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Clubul ploieștean l-a instalat recent pe antrenorul portughez Ricardo Sousa și a intrat în insolvență la începutul lunii, motiv pentru care sunt necesare schimbări majore la club.

Gicu Grozav ar urma să plece de la Petrolul Ploiești

Cele două părți ar fi ajuns la un acord privind rezilierea pe cale amiabilă, cu un an înainte de scadență, Grozav fiind unul dintre cei mai importanți jucători ai „lupilor galbeni”.

Jucătorul și-ar dori să meargă la Brașov, aproape de familie, dar, totodată, plecarea ar avea legătură și cu insolvența clubului, care necesită diminuări salariale majore , informează prosport.ro.

Grozav a încheiat al patrulea sezon consecutiv în tricoul Petrolului, după ce a mai fost la echipă în perioada 2012-2013, de unde a fost transferat la Terek Grozny, pentru 2,2 milioane de euro.

Planul pe viitor? Grozav ia în calcul să evolueze în liga a treia, pentru una dintre formațiile brașovene sau chiar să renunțe definitiv la cariera de fotbalist, având în vedere că urmează deja cursurile pentru postul de director sportiv.

210 meciuri a bifat Gicu Grozav în tricoul celor de la Petrolul Ploiești

Totodată, Sergiu Hanca și Paul Papp ar fi acceptat micșorările salariale și vor continua la formația prahoveană și în sezonul viitor.

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