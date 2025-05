Chivu a impresionat Italia Antrenorul român, lăudat după salvarea Parmei: „A făcut toți scepticii să-și schimbe părerea”

ATALANTA - PARMA 2-3. Cristi Chivu (44 de ani) a fost lăudat de către presa din Italia, după ce a salvat-o pe Parma de la retrogradare într-un sezon dificil.

Cristi Chivu a venit într-o perioadă grea la Parma, atunci când echipa se afla la retrogradare, iar în program urmau meciuri cu cei mai tari adversari din Serie A.

Antrenorul român nu doar că i-a salvat pe „cruciați” de la retrogradare, ci a făcut-o într-un mod prin care a impresionat o mare parte din publicul italian.

ATALANTA - PARMA. Presa din Italia, impresionată de profesionalismul lui Cristi Chivu

„Celălalt om împins de destin în față a fost Cristi Chivu. Antrenorul român s-a prezentat în cel mai bun mod în Serie A: ca debutant în fotbalul mare, după experiențele la tineret, a luat o echipă aflată în zona retrogradării, cu moralul la pământ, și a reușit să o relanseze, conducând-o către salvare.

Prin munca sa, i-a făcut pe toți scepticii care au criticat ideea venirii unui antrenor fără experiență, să-și schimbe părerea. Cheia a fost capacitatea de a intra în mintea jucătorilor, de a scoate ce e mai bun din fiecare și, mai presus de toate, de a reaprinde foamea unui grup descurajat.

Există câteva aspecte tactice care trebuie evidențiate, cum ar fi schimbarea de modul care a redat omogenitatea unei apărări puternice.

Cel mai important punct a fost tocmai în atitudinea și abordarea sa: a fost sincer, direct, a știut să atingă punctele potrivite pentru a reuni grupul, transmițând acel sentiment de apartenență care se cam pierduse.

Cu mare modestie și seriozitate, fostul jucător de la Inter a insuflat mentalitatea grupului: băieții săi, în ultimul meci al sezonului, au scos la ambiția antrenorului lor și au obținut salvarea de la retrogradare cu inimă și caracter”, au scris jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com

1,23 puncte pe meci a obținut, în medie, Parma de la sosirea lui Cristian Chivu pe banca tehnică: 3 victorii, 7 remize și 3 înfrângeri.

Cristi Chivu: „Nu mă văd în alte locuri, sunt fericit aici”

Deși au apărut zvonuri conform cărora Chivu ar putea deveni antrenor al celor de la Inter, antrenorul român spune că se simte bine la Parma și nu ia în calcul o despărțire.

„Eu nu mă văd în alte locuri, sunt recunoscător pentru încrederea acordată, nu uit asta din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici.

Am văzut un vestiar fericit și toți fanii. Am avut probleme, dar toată lumea s-a pus la dispoziție, sunt fericit că am văzut o reacție. Au arătat că sunt bărbați adevărați, au scos ce e mai bun din ei.

Nu-mi pasă de reputație, conștiința mea arată cum sunt. Nu dau doi bani pe ce cred oamenii despre mine, așa sunt eu. Nu am nevoie de nimic, fac totul din pasiune, fac totul pentru colaboratorii mei, care mi-au dat atât de mult și s-au pus la dispoziția grupului.

Aș vrea să le mulțumesc tuturor, pentru mine această salvare valorează cât un Scudetto”, a spus Chivu, potrivit sursei citate.

Sunt antrenor de șase ani. Trebuie să înțelegi unde te afli, pentru ce lucrezi. Acesta este un club care are un proiect important, care trebuie dus mai departe. Cristian Chivu, antrenor Parma

Citește și