„Sper să-mi treacă" Prima reacție a lui Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică
Cristi Chivu. Foto: Imago
Campionate

„Sper să-mi treacă" Prima reacție a lui Chivu după ce a aflat că va purta flacăra olimpică

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 20:04
  • Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre rolul special pe care îl va avea la Jocurile Olimpice de iarnă.

Organizatorii competiției au anunțat că fostul internațional român va fi printre purtătorii torței olimpice în cadrul ceremoniei de deschidere.

Cristi Chivu, prima reacție după vestea că va purta torța olimpică

Întrebat despre cum a primit vestea, Chivu a glumit pe seama durerilor pe care le resimte.

„Am spatele blocat, dar sunt onorat să reprezint spiritul olimpic. Sunt fericit.

Sper să-mi treacă durerea de spate până în ziua aceea”, a declarat Chivu, conform Corriere dello Sport.

1,5 kilograme
cântărea torța de la Jocurile Olimpice de vară din 2024

Flacăra olimpică, simbol tradițional al Jocurilor, este aprinsă la Olympia, în Grecia, și parcurge un traseu de 12.000 km prin Italia, unde a ajuns în decembrie, înainte de ceremonia de deschidere a competiției, pe 6 februarie

CIO a anunțat că antrenorul principal al Interului se va număra printre cei care vor purta flacăra olimpică înainte de meciul Inter - Pisa, câștigat de elevii lui Chivu cu 6-2.

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago

După victoria cu Pisa, Inter a ajuns la 52 de puncte după 22 de etape și are un avans de 6 puncte față de Milan și 9 față de Napoli, care au însă un meci mai puțin disputat.

Situația este bună și în Liga Campionilor: Inter a acumulat 12 puncte după șapte partide, în ciuda înfrângerii cu 1-3 în fața celor de la Arsenal. Momentan, nerazzurri se află pe locul 14 în Liga Campionilor.

