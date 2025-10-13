„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro! +9 foto
Francesco Pio Esposito foto: IMAGO
„Unde era fără Chivu?” Gazzetta laudă viziunea antrenorului român de la Inter: „N-a avut niciodată dubii!” + ofertă de 50 mil. euro!

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 21:24
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 21:24
  • Italia s-a impus cu 3-1 în deplasarea din Estonia, însă cel care a atras atenția în această partidă a fost jucătorul promovat de Cristi Chivu la Inter.
  • Francesco Pio Esposito (20 de ani) l-a înlocuit pe Moise Kean în minutul 15, iar în repriza a doua reușit primul său gol la echipa națională.

După o aventură sub formă de împrumut la Spezia în Serie B, Pio Esposito a revenit la Inter, unde a fost păstrat la prima echipă odată sosirea lui Cristi Chivu pe bancă, antrenor cu care atacantul a mai colaborat la juniori.

Presa din Italia, despre Esposito: „Comoara lui Inter”

După evoluții bune și constante în acest start de sezon, Esposito a impresionat acum și la echipa națională, iar italienii l-au numit deja „Comoara lui Inter”.

„Kean, titularul obișnuit din atacul lui Gattuso, a ieșit la scurt timp după ce a deschis scorul împotriva Estoniei. Pio a intrat pe teren, s-a mișcat cu abilitatea unui atacant de treizeci de ani și a marcat într-un mod cu adevărat impresionant.

Parcursul copilului de aur este doar puțin surprinzător, pentru că Esposito răsplătește încrederea antrenorului său cu performanțe demne de numele mari, de parcă ar fi un veteran care frecventează vestiarul lui Inter de ani de zile”, a scris gazzetta.it.

Golul lui Pio Esposito în Estonia - Italia 1-3
Golul lui Pio Esposito în Estonia - Italia 1-3

Planul Inter pentru Pio Esposito: au refuzat 50 de milioane de euro!

„Nerazzurrii” au planuri importante în privința lui Esposito. Jucătorul a semnat în vară o nouă înțelegere până în 2030, iar salariul său a fost ridicat de la 300.000 de euro, la un milion.

La finalul acestei stagiuni, în funcție de performanțe, salariul acestuia ar putea ajunge chiar și la 2 sau 2,5 milioane de euro, mai susține sursa citată.

În plus, Inter Milano ar fi refuzat în vară chiar și oferte de 50 de milioane de euro pentru tânărul atacant. A respins din start și un schimb cu Lookman!

„Ce s-ar fi întâmplat fără Chivu?”

Gazzetta scrie și despre decizia lui Cristi Chivu de a-l păstra la prima echipă pe jucătorul pe care l-a antrenat de la vârsta de 13 ani.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă pe 9 iunie Chivu n-ar fi devenit antrenorul lui Inter? Unde ar fi fost Pio Esposito azi?”, se întreabă jurnaliștii italieni.

Aceștia explică pas cu pas importanța lui Chivu pentru cariera lui Esposito, de când a preluat-o pe Inter:

„Chivu e factorul care contează foarte mult în această poveste. Omul care conduce azi Interul este cel care n-a avut niciodată dubii în privința talentului pe care îl are tânărul Pio.

L-a pus pe primul loc în urmă cu doi ani, la Cagliari, când i-a dat banderola la Primavera, deși juca alături de o grupă superioară de vârstă. Și îl pune din nou și azi, când Pio are 20 de ani și e înfometat după meciuri și goluri, așezat între două superstaruri ca Lautaro și Thuram.

Chivu și-a impus protejatul încă din start, dar cea mai importantă mișcare a fost făcută înainte de startul sezonului. Inter se afla la o răscruce: să parieze pe Pio sau să mizeze pe Hojlund. Chivu a cerut răbdare de la șefi, iar astăzi toată lumea zâmbește: Inter, Pio și antrenorul care a pariat pe el”.

1 gol
în 4 meciuri a marcat Esposito în Serie A în acest sezon

italia Inter Milano echipa nationala a italiei Cristi Chivu Francesco Pio Esposito
