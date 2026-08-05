Fernando Alonso vrea un salariu uriaș! Condiția pilotului din Formula 1 pentru a-și prelungi înțelegerea cu Aston Martin
Formula 1

Fernando Alonso vrea un salariu uriaș! Condiția pilotului din Formula 1 pentru a-și prelungi înțelegerea cu Aston Martin

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 05.08.2026, ora 16:15
  • Viitorul lui Fernando Alonso (45 de ani) la Aston Martin e incert. Contractul dublului campion mondial cu echipa din Formula 1 expiră la finalul sezonului 2026, iar negocierile pentru o eventuală prelungire sunt în desfășurare.
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Potrivit unuia dintre jurnaliștii cu cele mai bune surse din paddock, pilotul asturian ar solicita un salariu exorbitant pentru a semna un nou contract cu echipa britanică.

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Fernando Alonso cere un salariu uriaș pentru a continua la Aston Martin

Suma vehiculată este 40 de milioane de euro pe sezon!

Dacă Aston Martin îi va accepta condițiile, Alonso va deveni unul dintre cel mai bine plătiți piloți din Formula 1, apropiindu-se de nivelul salarial al unor nume precum Max Verstappen sau Lewis Hamilton.

„Am auzit că Fernando Alonso cere 40 de milioane de euro pe sezon de la Aston Martin pentru a-și prelungi contractul în 2027 și 2028.

În prezent, el primește 30 de milioane de euro de la echipa engleză”, susține jurnalistul elvețian Marc Limacher, unul dintre cei mai bine informați din paddock.

Estimările publicate în ultimii ani de presa de specialitate și de reviste financiare plasau salariul lui Alonso la Aston Martin în jurul valorii de 24 de milioane de dolari pe sezon, la care se puteau adăuga bonusuri de performanță.

Negocierile nu se rezumă însă doar la partea financiară. Alonso a declarat în repetate rânduri că decizia sa va depinde în primul rând de competitivitatea monopostului și de perspectivele echipei în noua eră tehnică.

Spaniolul a subliniat recent că pachetul major de îmbunătățiri introdus de Aston Martin reprezintă doar unul dintre factorii pe care îi va lua în calcul înainte de a decide dacă va continua să concureze și în 2027.

Aston Martin îl consideră o piesă esențială atât pentru dezvoltarea mașinii, cât și pentru pregătirea noii generații de monoposturi.

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