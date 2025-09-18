„Acesta este Inter!” Cristi Chivu nu s-a ferit după ce și-a învins fosta echipă: „Excepționali!” » Pe cine a remarcat în mod special

Cristi Chivu (44 de ani) s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor lui Inter în meciul de miercuri cu Ajax, scor 2-0.

Antrenorul român a debutat în Liga Campionilor chiar împotriva fostei sale echipe.

Inter s-a impus în prima rundă din Liga Campionilor, în deplasare cu Ajax, grație golurilor marcate de Marcus Thuram în minutele 42 și 47, în urma unor lovituri de cap.

Ajax-Inter . Cristi Chivu, mulțumit de rezultat: „Aceasta este Inter”

Tehnicianul român a obținut un succes important care l-a făcut să uite de perioada dificilă prin care a trecut echipa după cele două înfrângeri consecutive din Serie A, 3-4 cu Juventus și 1-2 cu Udinese.

„Am dat dovadă de multă maturitate: echipa este unde trebuie, înțelege momentele. Este un început bun în Liga Campionilor.

În cea mai mare parte a meciului, echipa a fost în jumătatea de teren a lui Ajax, anulându-i punctele forte și neintrând niciodată în dificultate.

Aceasta este Inter: o echipă cu experiență, personalitate și dorința de a se revanșa după o perioadă negativă. Trebuie să le acordăm credit acestor băieți excepționali”, a declarat Cristi Chivu după meci, potrivit gazzetta.it.

În ciuda faptul că Marcus Thuram a adus victoria Interului în partida de pe „Johan Cruyff” Arena, românul a ales să nu se bucure la reușitele jucătorului său din respect pentru Ajax, fosta sa echipă, pentru care a jucat patru ani și jumătate.

142 de meciuri și 13 goluri a bifat Cristi Chivu în tricoul lui Ajax

Înainte de începerea meciului, Ajax l-a primit cu brațele deschise pe antrenorul român, transmițând pe X: „Ne bucurăm să te revedem, Cristi Chivu”.

So good to see you, Cristian Chivu! ♥️ pic.twitter.com/rKk2vjdMG3 — AFC Ajax (@AFCAjax) September 17, 2025

Cristi Chivu, despre Pio Esposito: „A jucat un meci cu adevărat grozav”

Pio Esposito (20 de ani), atacantul italian al lui Inter, a fost titular și a bifat toate cele 90 de minute ale meciului cu Ajax. Chivu l-a lăudat pe tânărul său jucător.

„Esposito este un bărbat adevărat. Felul în care se antrenează, felul în care s-a adaptat la acest mediu și ceea ce face merită toate laudele pe care le primește: la debutul său în Liga Campionilor, la vârsta lui, a jucat un meci cu adevărat grozav.

Știam că am patru atacanți puternici care dau întotdeauna totul, iar când înscriu, sunt fericit pentru că asta este menirea lor.

Pio merită toate complimentele astăzi, a menținut aceeași intensitate timp de 90 de minute. Pentru mine, vârsta nu contează. Și sunt fericit și pentru Bonny, care este mereu la curent cu tot ce se întâmplă”, a mai adăugat Cristi Chivu, conform sursei citate.

Pio Esposito a revenit la Inter după ce a fost împrumutat la Spezia pentru două sezoane, acolo unde a marcat 22 de goluri în 79 de partide.

25 de milioane de euro valorează Pio Esposito, conform Transfermarkt

Ce urmează pentru Inter

Echipa lui Chivu va juca duminică cu Sassuolo, în etapa 4 din Serie A, iar apoi va face deplasarea la Cagliari, pe 27 septembrie.

Celelalte meciuri ale lui Inter din Liga Campionilor:

Inter - Slavia Praga, pe 30 septembrie

Union Saint Gilloise - Inter, pe 21 octombrie

Inter - Kairat Almaty, pe 5 noiembrie

Atletico Madrid - Inter, pe 26 noiembrie

Inter - Liverpool, pe 9 decembrie

Inter - Arsenal, pe 20 ianuarie 2026

Borussia Dortmund - Inter, pe 28 ianuarie

