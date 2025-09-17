Liga Campionilor Cristi Chivu debutează cu dreptul în UCL. PSG, victorie clară cu Atalanta » Ce a făcut Vlad Dragomir

- Cristi Chivu a debutat cu dreptul în Liga Campionilor: Inter a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-0.
PSG, campioana en-titre, a obținut o victorie clară în fața Atalantei, scor 4-0. Liverpool a câștigat pe final meciul cu Atletico, scor 3-2, iar Bayern Munchen a trecut de Chelsea cu 3-1.
Noua ediție din Liga Campionilor luase startul cu o ploaie de goluri. Nu mai puțin de 23 au fost marcate în seara de marți!
Olympiacos - Pafos 0-0
- Vlad Dragomir a fost titular, iar în minutul 86 a fost înlocuit cu Anderson Silva
- Partida a fost condusă de Istvan Kovacs
Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2
- Au marcat: Mbodji (23, 74)/Bassi (78), Fet (90)
- Meciul a fost arbitrat de Marian Barbu, aflat la debutul ca „central” în UCL
Ajax - Inter 0-2
- A marcat: Thuram (42, 47)
Liverpool - Atletico Madrid 3-2
- Au marcat: Robertson (4), Salah (6), Van Dijk (90+2) / Llorente (45+3, 81)
Bayern - Chelsea 3-1
- Au marcat: Chalobah (20-autogol), Kane (27, 63) / Palmer (29)
PSG - Atalanta 4-0
- Au marcat: Marquinhos (3), Kvaratskhelia (39), Mendes (51), Goncalo Ramos (90+1)
Rezultatele serii de marți în Liga Campionilor
- Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
- PSV - Union Saint-Gilloise 3-1
- Real Madrid - Marseille 2-1
- Tottenham - Villarreal 1-0
- Benfica - Qarabag 2-3
- Juventus - Borussia Dortmund 4-4
Programul primei runde din Liga Campionilor
18 septembrie:
- 19:45 – Club Brugge vs Monaco
- 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
- 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
- 22:00 – Manchester City vs Napoli
- 22:00 – Newcastle vs Barcelona
- 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty
Programul Ligii Campionilor:
- 16-18 septembrie - etapa I;
- 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
- 21-22 octombrie - etapa III;
- 4-5 noiembrie - etapa IV;
- 25-26 noiembrie - etapa V;
- 9-10 decembrie - etapa VI;
- 20-21 ianuarie - etapa VII;
- 28 ianuarie - etapa VIII;
- 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 10-11 și 17-18 martie - optimi;
- 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
- 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
- 30 mai - finala (Budapesta).