Liga Campionilor Cristi Chivu debutează cu dreptul în UCL. PSG, victorie clară cu Atalanta » Ce a făcut Vlad Dragomir

Cristi Chivu a debutat cu dreptul în Liga Campionilor: Inter a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-0.

PSG, campioana en-titre, a obținut o victorie clară în fața Atalantei, scor 4-0. Liverpool a câștigat pe final meciul cu Atletico, scor 3-2, iar Bayern Munchen a trecut de Chelsea cu 3-1.

Noua ediție din Liga Campionilor luase startul cu o ploaie de goluri. Nu mai puțin de 23 au fost marcate în seara de marți!

Olympiacos - Pafos 0-0

Vlad Dragomir a fost titular, iar în minutul 86 a fost înlocuit cu Anderson Silva

Partida a fost condusă de Istvan Kovacs

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Mbodji (23, 74)/Bassi (78), Fet (90)

Meciul a fost arbitrat de Marian Barbu, aflat la debutul ca „central” în UCL

Ajax - Inter 0-2

A marcat: Thuram (42, 47)

Liverpool - Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Robertson (4), Salah (6), Van Dijk (90+2) / Llorente (45+3, 81)

Bayern - Chelsea 3-1

Au marcat: Chalobah (20-autogol), Kane (27, 63) / Palmer (29)

PSG - Atalanta 4-0

Au marcat: Marquinhos (3), Kvaratskhelia (39), Mendes (51), Goncalo Ramos (90+1)

Rezultatele serii de marți în Liga Campionilor

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2

PSV - Union Saint-Gilloise 3-1

Real Madrid - Marseille 2-1

Tottenham - Villarreal 1-0

Benfica - Qarabag 2-3

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

Programul primei runde din Liga Campionilor

18 septembrie:

19:45 – Club Brugge vs Monaco

19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen

22:00 – Frankfurt vs Galatasaray

22:00 – Manchester City vs Napoli

22:00 – Newcastle vs Barcelona

22:00 – Sporting vs Kairat Almaty

Programul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

