Alessio Tacchinardi (50 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Juventus, l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, pentru munca depusă în acest sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Inter este tot mai aproape de titlu în Serie A, în primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca clubului italian.

În ultima etapă, formația milaneză a învins-o pe Cagliari cu 3-0, în timp ce Napoli a pierdut cu Lazio, 0-2. În urma acestor rezultate, Inter s-a distanțat la 12 puncte de locul secund, cu 5 etape înainte de finalul sezonului.

Alessio Tacchinardi, laude pentru Chivu: „Eu văd în el un nou Jose Mourinho”

Alessio Tacchinardi a lăudat munca depusă de Cristi Chivu la Inter în acest sezon.

„Dacă meritele îi aparțin? Trebuie să spun că da. Un Chivu excelent, nu mă așteptam, mai ales după începutul șocant de sezon.

A avut puterea să-și revină. Eu văd în el un nou Jose Mourinho. Dincolo de partea tehnică, mai ales că a continuat munca lui Simone Inzaghi, mi se pare un antrenor cu personalitate.

A reușit să motiveze jucătorii, să-i provoace și prin declarații mai tăioase, pentru a regăsi energia și agresivitatea lor, mai ales după ce s-a întâmplat sezonul trecut.

A recăpătat acea energie a jucătorilor, acea determinare și obsesie de a câștiga, lucruri care au lipsit la Napoli. Felicitări lui Chivu, Inter merită pe deplin acest titlu ”, a declarat Alessio Tacchinardi pentru SportMediaset, citat de fcinter1908.it.

De-a lungul carierei sale, Alessio Tacchinardi a evoluat pentru Juventus, Villarreal, Brescia și Atalanta. S-a remarcat în tricoul formației din Torino, echipă pentru care a bifat 404 apariții, a marcat 14 goluri și a oferit 29 de pase decisive.

După retragerea din activitate, Tacchinardi a devenit antrenor. A pregătit echipa U17 a celor de la Brescia, apoi formații din divizii inferioare precum Pergolettese, Lecco, Crema sau AJ Fano.

Inter Milano poate deveni campioană la finalul etapei viitoare

În prezent, Inter se află la 12 puncte peste rivala din oraș AC Milan și campioana Napoli, care au câte 66 de puncte și ocupă locuri 2 și 3 în Serie A.

Așadar, formația lui Chivu poate cuceri matematic titlul duminică, 26 aprilie, cel mai devreme.

Ce condiții ar trebui îndeplinite simultan:

Inter să câștige în deplasarea de la Torino

Napoli să nu câștige cu Cremonese

AC Milan să nu câștige meciul cu Juventus

Inter Milano, atac impresionant sub comanda lui Chivu

Elevii lui Chivu au reușit să marcheze 78 de goluri în acest sezon, după 33 de etape în Serie A.

Inter a reușit să depășească această cifră într-un singur sezon, în stagiunea 2023-2024, când echipa a cucerit ultimul titlu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez este golgheterul echipei, dar și al competiției, cu 16 reușite, în ciuda faptului că s-a confruntat cu multiple accidentări.

Cristi Chivu, în cursă pentru event în Italia

Pe lângă titlul din Serie A, tehnicianul român este aproape și de cucerirea Cupei Italiei.

Următoarea partidă a lui Inter este chiar returul semifinalei cu Como, pe teren propriu, după 0-0 în tur.

Formația pregătită de Fabregas se află într-o scădere de formă, după ce a obținut doar un punct în ultimele 3 etape de campionat.

În finală, „nerazzurrii” ar urma să joace cu câștigătoarea dintre Atalanta și Lazio, formații care au remizat în tur, 2-2.

