Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi
Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi

alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 09:46
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 09:47
  • Mihaela Cambei (23 de ani) este vicecampioană europeană de seniori, în cadrul categoriei 53 de kilograme.

La Batumi (Georgia), halterofila din România a stabilit un record al continentului și a cucerit trei medalii: una de aur și două de argint.

Afectat de tragedie Flavio Cobolli, omagiu pentru un tânăr jucător decedat la vârsta de 13 ani, după ce a căzut de la geam
Citește și
Afectat de tragedie Flavio Cobolli, omagiu pentru un tânăr jucător decedat la vârsta de 13 ani, după ce a căzut de la geam
Citește mai mult
Afectat de tragedie Flavio Cobolli, omagiu pentru un tânăr jucător decedat la vârsta de 13 ani, după ce a căzut de la geam

Mihaela Cambei, record european la stilul smuls

La stilul smuls, Cambei a reușit prima încercare (90 de kilograme), a ratat-o pe a doua (93 kg) și a trecut direct la 95 kg. Nu a mai dat greș și a stabilit un record european!

Belgianca Nina Sterckx a cucerit medalia de argint (94 kg), în timp ce bronzul a fost obținut de turcoaica Cansel Ozkan (92 kg).

Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation)
Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation)

Galerie foto (8 imagini)

Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation) Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation) Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation) Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation) Mihaela Cambei, record european la stilul smuls (FOTO: captură video Facebook @ European Weightlifting Federation)
+8 Foto
labels.photo-gallery

La aruncat, Mihaela Cambei s-a clasat pe locul secund, cu o performanță de 114 kg. Aurul a fost cucerit de Sterckx, cu 116 kg.

Astfel, belgianca a depășit-o pe româncă și la total, cu 210 kg. Diferența a fost de un singur kilogram.

VIDEO. Nina Sterckx, aur european la aruncat și total:

Aflată la prima sa participare la o competiție rezervată seniorilor, Alexia Șipoș a terminat pe locul 4 la smuls (81 kg), 10 la aruncat (98 kg) și 5 la total (179 kg).

Rezultatele înregistrate de Mihaela Cambei la Campionatele Europene, de-a lungul anilor:

  • Moscova, Rusia (2021): locul 4 la smuls (80), argint la aruncat (100), bronz la total (180)
  • Erevan, Armenia (2023): aur la smuls (92), aruncat (106) și total (198)
  • Sofia, Bulgaria (2024): aur la smuls (90), aruncat (109) și total (199)
  • Chișinău, Moldova (2025): aur la smuls (85), aruncat (105) și total (190)
  • Batumi, Georgia (2026): aur la smuls (95), argint la aruncat (114) și total (209)

VIDEO. Momentul în care Mihaela Cambei stabilește un nou record european la stilul smuls

Citește și

Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
Superliga
23:56
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova: „Vor juca cei care pot alerga!”
Citește mai mult
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Superliga
23:01
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Citește mai mult
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Top stiri
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Superliga
11:39
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Citește mai mult
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Campionate
10:02
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Citește mai mult
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
B365
20.04
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
Citește mai mult
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

