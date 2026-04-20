Mihaela Cambei, record la smuls! VIDEO. Românca a cucerit o medalie de aur și două de argint la Campionatele Europene de la Batumi

Mihaela Cambei (23 de ani) este vicecampioană europeană de seniori, în cadrul categoriei 53 de kilograme.

La Batumi (Georgia), halterofila din România a stabilit un record al continentului și a cucerit trei medalii: una de aur și două de argint.

Mihaela Cambei, record european la stilul smuls

La stilul smuls, Cambei a reușit prima încercare (90 de kilograme), a ratat-o pe a doua (93 kg) și a trecut direct la 95 kg. Nu a mai dat greș și a stabilit un record european!

Belgianca Nina Sterckx a cucerit medalia de argint (94 kg), în timp ce bronzul a fost obținut de turcoaica Cansel Ozkan (92 kg).

La aruncat, Mihaela Cambei s-a clasat pe locul secund, cu o performanță de 114 kg. Aurul a fost cucerit de Sterckx, cu 116 kg.

Astfel, belgianca a depășit-o pe româncă și la total, cu 210 kg. Diferența a fost de un singur kilogram.

Aflată la prima sa participare la o competiție rezervată seniorilor, Alexia Șipoș a terminat pe locul 4 la smuls (81 kg), 10 la aruncat (98 kg) și 5 la total (179 kg).

Rezultatele înregistrate de Mihaela Cambei la Campionatele Europene, de-a lungul anilor:

Moscova, Rusia (2021): locul 4 la smuls (80), argint la aruncat (100), bronz la total (180)

Erevan, Armenia (2023): aur la smuls (92), aruncat (106) și total (198)

Sofia, Bulgaria (2024): aur la smuls (90), aruncat (109) și total (199)

Chișinău, Moldova (2025): aur la smuls (85), aruncat (105) și total (190)

Batumi, Georgia (2026): aur la smuls (95), argint la aruncat (114) și total (209)

