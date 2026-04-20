„Nu e momentul pentru asta” Basarab Panduru, uluit de ce s-a întâmplat după U Craiova - Rapid: „Vezi cum e la noi? Asta ne caracterizează”

- U Craiova - Rapid 1-0. Fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) a vorbit despre victoria obținută de olteni. Acesta consideră că bucuria lor de la finalul meciului a fost una exagerată.
Deși meciul din Bănie, de duminică, a fost lipsit de spectacol și de ocazii de gol, în special în prima repriză, Craiova a dat lovitura în debutul părții secunde, grație golului marcat de Assad Al-Hamlawi.
La final, oltenii pregătiți de Filipe Coelho au sărbătorit alături de galerie.
U Craiova - Rapid 1-0. Basarab Panduru: „Asta ne caracterizează pe noi”
Basarab Panduru consideră că bucuria celor de la Universitatea Craiova a fost una exagerată, ținând cont de faptul că mai sunt 5 etape de jucat în acest sezon.
„Vezi cum e la noi? Asta ne caracterizează pe noi. Când câștigăm, facem nuntă, iar când pierdem, e ditamai înmormântarea.
Cred că ar trebui să fim puţin mai echilibraţi. Mi se pare frumos, dar mi se pare că nu e momentul pentru asta.
Trebuie să te bucuri, dar mai sunt 5 etape, e complicat. Ieri (n.r. - sâmbătă) nu ştiai ce să faci, că erai pe locul 2 şi dacă pierdeai cu Rapidul era o mare problemă şi astăzi (n.r. - duminică) faci lucrurile astea.
Sunt frumoase, trebuie să mulţumeşti pe toată lumea, înţeleg. Nu poţi să nu le faci. Nimic nu e jucat în campionatul ăsta”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
Grație acestei victorii, Craiova a egalat-o în clasament pe U Cluj, care se află pe primul loc cu 39 de puncte. Elevii pregătiți de Cristiano Bergodi au pierdut duelul cu Dinamo, scor 1-2.
Pentru U Craiova urmează meciul de joi din semifinalele Cupei României, împotriva lui Dinamo. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|5
|39
|2
|U Craiova
|5
|39
|3
|CFR Cluj
|5
|34
|4
|Rapid
|5
|32
|5
|Dinamo
|5
|31
|6
|FC Argeș
|5
|30