Inter, decizie finală Viitorul lui Cristi Chivu ar fi fost deja stabilit + românul va avea o problemă majoră

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, ar urma să continue pe banca nerazzurrilor, indiferent de ce se va întâmpla în acest final de sezon.

Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, Inter ocupă primul loc în Serie A, la opt puncte distanță de rivala AC Milan, rossonerii având un meci mai puțin disputat.

Conform calciomercato.com, Cristi Chivu a câștigat încrederea conducerii de la Inter și ar urma să continue pe banca grupării din Milano și în sezonul viitor.

Mai mult, acesta ar urma să își prelungească și contractul scadent la 30 iunie 2027, conform Gazzetta dello Sport.

Cristi Chivu ar fi început și discuțiile cu conducerea clubului pentru a stabili programul de pregătire din vară. Inter va începe pregătirile într-un cantonament la munte, locația nefiind încă stabilită.

Apoi, Inter va pleca într-un cantonament în străinătate, urmând ca în acest stagiu de pregătire Chivu să aibă la dispoziție și jucătorii care se vor întoarce de la Campionatul Mondial.

Rezultatele obținute de Cristi Chivu pe banca lui Inter, în toate competițiile:

31 de victorii

4 remize

12 înfrângeri

Cristi Chivu va avea o vară dificilă

Principala problemă cu care s-ar putea confrunta Cristi Chivu în această vară se este referitoare la numele mari de la Inter care ar putea părăsi echipa.

Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram și chiar și Alessandro Bastoni, fundaș care se află în vizorul Barcelonei și ar putea fi lăsat să plece, dacă gruparea catalană va face o ofertă generoasă.

