INTER - ATALANTA 1-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a fost eliminat în minutul 85, după două cartonașe galbene văzute pentru proteste.

Inter a scăpat victoria după două decizii controversate de arbitraj în ultimele minute, ambele judecate în favoarea Atalantei.

Inter a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu din Seria A, după ce etapa trecută a fost învinsă de AC Milan, scor 0-1, în Derby della Madonnina.

Pio Esposito (20 de ani) a deschis scorul pentru Inter în minutul 26, iar meciul părea să fie la discreția gazdelor.

Cu toate acestea, lucrurile nu au stat deloc așa, iar Atalanta a reușit să restabilească egalitatea prin Krstovic, în minutul 83, la o acțiune contestată vehement de gazde.

Nerazzurrii au reclamat un fault în atac a lui Sulemana asupra lui Dumfries în faza premergătoare golului, însă „centralul” Gianluca Manganiello a arătat centrul terenului, moment în care Cristi Chivu a răbufnit la margine. A văzut imediat cartonașul galben.

Acțiunea a fost verificată și în camera VAR, dar decizia inițială a rămas. Chivu a continuat să protesteze vehement, strigând vehement către arbitru: „A fost fault! A fost fault!”. Izbucnirea sa a fost taxată din nou. A primit al doilea „galben” și a fost trimis în tribune.

A fost a doua eliminare a lui Cristi Chivu din Serie A. Precedentul cartonaș roșu văzut de antrenorul român a venit pe vremea când o antrena pe Parma într-un meci cu Napoli.

Inter a cerut penalty pe final

Minutul 86 a a adus o nouă fază controversată, judecată în favoarea oaspeților.

Giorgio Scalvini (22 de ani) l-a lovit peste piciorul drept pe Davide Fratessi (26 de ani). Acțiunea a avut loc în careu, însă „centralul” a lăsat jocul să continue. Nicii arbitrii din camera VAR nu au intervenit.

Faultul asupra lui Fratessi/ Foto: captura Prima Sport

S-a terminat 1-1, însă Inter a pierdut două puncte importante în lupta pentru titlu. Formația lui Chivu rămâne lider în Serie A, cu 68 de puncte, la 8 în fața rivalei AC Milan, care joacă duminică pe terenul celor de la Lazio.

