Oprița, atac la conducere Și-a anunțat plecarea de la Steaua, după gestul șefilor: „Nu jucăm pe pizza! De ce mă tratează ca la Liga 4?”

Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul Stelei, a răbufnit la finalul partidei cu Poli Iași, scor 3-1.

Steaua a fost ultima echipă care și-a asigurat prezența în play-off-ul Ligii 2, însă nici în acest sezon „militarii” nu vor avea drept de promovare.

La conferința de presă de la finalul meciului cu Poli Iași, Daniel Oprița a avut un discurs furibund la adresa conducerii clubului.

Daniel Oprița, gata să plece de la Steaua: „Nu jucăm pe pizza! De ce mă tratează ca la Liga 4?”

Tehnicianul s-a arătat indignat de faptul că jucătorii săi au fost recompensați cu pizza după calificarea în play-off și a anunțat că este gata să-i părăsească pe roș-albaștri în vară, atunci când îi va expira contractul.

„Când ești la ultimul meci, trăiești cu presiunea asta. E mai frumos după ce se termină, că îți iese așa cum vrei, dar s-a văzut presiunea, pentru că faci unele greșeli. Băieții au avut atitudine.

Au fost niște ironii din partea unor fani, aroganțe pe care nu le-am înțeles. Aș vrea să știe toți cei care sunt steliști că eu țin foarte mult și d-aia mă stresez așa, ca să câștige echipa, fac și eu tot ce pot, cu posibilitățile pe care le am.

Nu sunt trădător sau alte lucruri, cum am văzut un mesaj destul de frumos. Mi-am dorit foarte mult, d-aia mă agit. Știu ce înseamnă Steaua, nu ne gândim la bani, nu știm ce avem de luat, nu ne-a interesat lucrul ăsta.

Am vrut să-i mulțumim pe suporteri, am demonstrat lucrul ăsta pentru că am vrut. Ăsta este obiectivul îndeplinit, vrem să terminăm în patru cel puțin.

Mi se termină și contractul. M-au sunat unii suporteri, mă doresc ca și plecat. O să plec, nu știu de ce dorința asta.

M-a sunat acum în iarnă, chiar după ce am pierdut meciul cu Bistrița, m-a sunat un băiat să mă întrebe cine vine în locul meu. Unii mai fac ironii, mă fac Trapattoni pe la emisiuni... nu știu dacă meritam. Când greșesc, spun.

Dacă nu intram azi în play-off, eram cel mai mare... un tâmpit. Gata, e momentul, Oprița, ne-am săturat de el. Acum, că am intrat, ce credeți că se întâmplă? Am primit un bonus azi că am intrat în play-off, domnul Teo Popa ne-a tăiat pizza azi.

Pe mine mă deranjează lucrurile astea, înseamnă că noi suntem amatori. Noi nu jucăm pe pizza, că ne numim Steaua. Eu, practic, sunt în Liga 1, că am promovat în Liga 1, și eu și jucătorii. Pe mine mă tratează ca la Liga 4? Asta mă deranjează.

Să taie unde vrea, nu mie, că eu mi-am îndeplinit obiectivul. Am promovat în Liga 1, am intrat acum în play-off”, a spus Daniel Oprița, citat de sport.ro.

Oprița a vrut să plece de la Steaua și în 2025

În vara anului trecut, Oprița a fost foarte aproape de a ajunge la o înțelegere cu Sepsi, dar negocierile au fost blocate în momentul în care covăsnenii au aflat că trebuie să-i plătească Stelei suma de 50.000 de euro, ce reprezintă clauza de reziliere a antrenorului „militarilor”.

Și Hermannstadt a încercat să apeleze la serviciile antrenorului de 44 de ani, însă s-a lovit de același obstacol.

Oprița a semnat cu Steaua în 2019, atunci când echipa se afla în cel de-al treilea eșalon. Și-a prelungit contractul cu „militarii” în vara lui 2024, când a semnat pe două sezoane.

De-a lungul carierei, fostul atacant le-a mai pregătit pe Metalul Reșița, Juventus București, FC Voluntari și CS Mioveni.

Citește și

