Un câine a oferit unele dintre cele mai spectaculoase imagini de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Patrupedul și-a făcut apariția la proba feminină de schi fond și a alergat după concurenți pe ultimii metri ai cursei, trecând chiar și linia de sosire.

Un câine a oferit imaginile zilei la Milano-Cortina

Inițial, momentul a stârnit panică în rândul organizatorilor, care au crezut că este vorba de un lup! Era însă doar un câine din rasa husky.

Crainicii au glumit pe seama acestui eveniment: „Și-a pierdut cineva câinele?”.

Gran sorpresa causó un perro lobo de nombre ”Nazgul” en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.



En la prueba femenina de esprint por equipos de esquí de fondo, invadió la pista, donde corrió parte del circuito y cruzó la meta.



Omega, sponsorul oficial de cronometrare al Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a oferit chiar și o imagine cu câinele, în momentul în care a trecut linia de sosire.

Momentul în care câinele trece linia de sosire FOTO: Omega

Câinele îi aparținea unul localnic, însă fugise în timpul unei plimbări. Acesta a fost prins de organizatori și returnat proprietarului.

