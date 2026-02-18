- Un câine a oferit unele dintre cele mai spectaculoase imagini de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Patrupedul și-a făcut apariția la proba feminină de schi fond și a alergat după concurenți pe ultimii metri ai cursei, trecând chiar și linia de sosire.
Un câine a oferit imaginile zilei la Milano-Cortina
Inițial, momentul a stârnit panică în rândul organizatorilor, care au crezut că este vorba de un lup! Era însă doar un câine din rasa husky.
Crainicii au glumit pe seama acestui eveniment: „Și-a pierdut cineva câinele?”.
Omega, sponsorul oficial de cronometrare al Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a oferit chiar și o imagine cu câinele, în momentul în care a trecut linia de sosire.
Câinele îi aparținea unul localnic, însă fugise în timpul unei plimbări. Acesta a fost prins de organizatori și returnat proprietarului.