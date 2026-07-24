 Stoian a încurcat rezultatul  Atacantul e încrezător că FCSB va trece de Auda în retur: „Egal nemeritat” +43 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conference League

Stoian a încurcat rezultatul Atacantul e încrezător că FCSB va trece de Auda în retur: „Egal nemeritat”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 09:28
  • FCSB - Auda 2-3. Alexandru Stoian (18 ani) a vorbit despre înfrângerea neașteptată suferită de roș-albaștri la debutul în preliminariile Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Intrat la începutul reprizei secunde, Stoian a fost decisiv pentru FCSB. În minutul 71, acesta a driblat mai mulți adversari, a pătruns în careu și i-a pasat lui Aymen Boutoutaou, care a înscris la debut.

Acțiunile lui Mircea Lucescu au ajuns la Răzvan Care este valoarea celor 2,48 de milioane de acțiuni  și ce portofoliu avea fostul selecționer
Citește și
Acțiunile lui Mircea Lucescu au ajuns la Răzvan Care este valoarea celor 2,48 de milioane de acțiuni și ce portofoliu avea fostul selecționer
Citește mai mult
Acțiunile lui Mircea Lucescu au ajuns la Răzvan Care este valoarea celor 2,48 de milioane de acțiuni  și ce portofoliu avea fostul selecționer

FCSB - Auda 2-3. Alexandru Stoian a încurcat rezultatul meciului: „Un egal nemeritat”

Tânărul atacant de la FCSB a fost dezamăgit de rezultatul înregistrat joi, pe Ghencea, dar este optimist că echipa sa va obține calificarea în retur.

Este un egal, zic eu, nemeritat (n.r. a fost o înfrângere, 2-3), pentru că am ratat foarte mult. Am avut ghinion. În retur sper să ne iasă mai bine.

În orice meci în Europa sunt echipe bune. Trebuie să ne concentrăm mai mult și să reușim să câștigăm. Voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm și să mergem acolo (n.r. în Letonia) să câștigăm.

(n.r. Despre arbitraj) Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre astea. Eu zic că a fost ghinion sau lipsă de concentrare la finalizare”, a declarat Alexandru Stoian, conform sport.ro.

FCSB - Auda, meci (15).jpeg
FCSB - Auda, meci (15).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+43 Foto
labels.photo-gallery

Stoian e mulțumit de evoluțiile pe care le are la FCSB:„Sunt fericit că reușesc să joc mai mult, să am contribuții. O să muncesc în continuare și sper să fac cel mai bun joc al meu. Clar e vis pentru mine să marchez în Europa”.

Eu cred că returul va fi mult mai deschis și vom reuși să câștigăm. Le mulțumim fanilor că au venit, au fost superbi și îi așteptăm la următoarele meciuri. Alexandru Stoian, atacant FCSB

Returul cu Auda va avea loc joia viitoare, de la ora 19:00, ș va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Până atunci, echipa antrenată de Marius Baciu o va întâlni duminică pe Csikszereda, de la ora 20:30, în cadrul etapei a doua din Liga 1.

Citește și

3 despărțiri la prima oră Dinamo a anunțat că renunță la încă trei fotbaliști: comunicate oficiale copy-paste
Superliga
09:06
3 despărțiri la prima oră Dinamo a anunțat că renunță la încă trei fotbaliști: comunicate oficiale copy-paste
Citește mai mult
3 despărțiri la prima oră Dinamo a anunțat că renunță la încă trei fotbaliști: comunicate oficiale copy-paste
„Toată lumea credea că e gata” Jovo Lukic, după revenirea incredibilă a celor de la U Cluj în meciul cu Brann: „Trebuie să dăm 100% la retur”
Conference League
00:18
„Toată lumea credea că e gata” Jovo Lukic, după revenirea incredibilă a celor de la U Cluj în meciul cu Brann: „Trebuie să dăm 100% la retur”
Citește mai mult
„Toată lumea credea că e gata” Jovo Lukic, după revenirea incredibilă a celor de la U Cluj în meciul cu Brann: „Trebuie să dăm 100% la retur”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
fcsb conference league alexandru stoian fk auda
Știrile zilei din sport
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Ciclism
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Citește mai mult
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Campionate
10:06
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Citește mai mult
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Diverse
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Citește mai mult
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Superliga
09:15
Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Citește mai mult
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:46
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
„Poate că LeBron James e rasist” Donald Trump, declarație bizară despre starul NBA: „Îmi plac doar oamenii care mă plac pe mine, așa că-l aleg pe Jordan”
09:26
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
Dus cu elicopterul la spital Ciclistul a abandonat Turul Franței după un accident violent: un spectator a căzut pe carosabil și a declanșat haosul
10:06
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
Destinație bizară pentru Baba Alhassan Mijlocașul dat afară de  FCSB a semnat cu o nou-promovată în Liga 2
09:15
Nu-l iartă pe Matos Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Nu-l iartă pe Matos  Dani Coman, furios după „roșul” încasat de atacant: „Nu mă interesează dacă a recunoscut. Va plăti”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Top stiri
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Superliga
10:45
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Citește mai mult
Dinamo - U Craiova LIVE de la 20:30 » Derby pe stadionul „Arcul de Triumf”: absențe de marcă de ambele părți. La centru va fi Istvan Kovacs
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Stranieri
24.07
Borza, prezentat oficial Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
Citește mai mult
Borza, prezentat oficial  Tânărul fundaș a semnat cu Corum » Ce durată are contractul + Mesaj de adio pentru fanii rapidiști
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
24.07
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
24.07
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 26 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share