Stoian a încurcat rezultatul Atacantul e încrezător că FCSB va trece de Auda în retur: „Egal nemeritat”

FCSB - Auda 2-3. Alexandru Stoian (18 ani) a vorbit despre înfrângerea neașteptată suferită de roș-albaștri la debutul în preliminariile Conference League.

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Intrat la începutul reprizei secunde, Stoian a fost decisiv pentru FCSB. În minutul 71, acesta a driblat mai mulți adversari, a pătruns în careu și i-a pasat lui Aymen Boutoutaou, care a înscris la debut.

FCSB - Auda 2-3 . Alexandru Stoian a încurcat rezultatul meciului: „Un egal nemeritat”

Tânărul atacant de la FCSB a fost dezamăgit de rezultatul înregistrat joi, pe Ghencea, dar este optimist că echipa sa va obține calificarea în retur.

„Este un egal, zic eu, nemeritat (n.r. a fost o înfrângere, 2-3), pentru că am ratat foarte mult. Am avut ghinion. În retur sper să ne iasă mai bine.

În orice meci în Europa sunt echipe bune. Trebuie să ne concentrăm mai mult și să reușim să câștigăm. Voiam să câștigăm și să mergem la ei cu moralul ridicat. Acum trebuie să ne antrenăm și să mergem acolo (n.r. în Letonia) să câștigăm.

(n.r. Despre arbitraj) Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre astea. Eu zic că a fost ghinion sau lipsă de concentrare la finalizare”, a declarat Alexandru Stoian, conform sport.ro.

Stoian e mulțumit de evoluțiile pe care le are la FCSB:„Sunt fericit că reușesc să joc mai mult, să am contribuții. O să muncesc în continuare și sper să fac cel mai bun joc al meu. Clar e vis pentru mine să marchez în Europa”.

Eu cred că returul va fi mult mai deschis și vom reuși să câștigăm. Le mulțumim fanilor că au venit, au fost superbi și îi așteptăm la următoarele meciuri. Alexandru Stoian, atacant FCSB

Returul cu Auda va avea loc joia viitoare, de la ora 19:00, ș va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Până atunci, echipa antrenată de Marius Baciu o va întâlni duminică pe Csikszereda, de la ora 20:30, în cadrul etapei a doua din Liga 1.

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