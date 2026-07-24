„Am încercat să mă adaptez”  Prima reacție a lui Boutoutaou, după debutul cu gol la FCSB: „Puteam face un meci mai bun” +43 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Conference League

„Am încercat să mă adaptez” Prima reacție a lui Boutoutaou, după debutul cu gol la FCSB: „Puteam face un meci mai bun”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 09:48
  • FCSB - Auda 2-3. Aymen Boutoutaou (25 de ani) a oferit o primă reacție după debutul la gruparea roș-albastră, în care a reușit să înscrie un gol.
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Boutoutaou a fost titular în primul meci pentru FCSB. În minutul 71, Alexandru Stoian a avut o fază personală de excepție și i-a pasat în careu algerianului, care a înscris cu poarta goală.

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FCSB - Auda 2-3. Aymen Boutoutaou: „Se vede că încă este puţin complicat”

Jucătorul transferat de FCSB în această vară a fost dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să fructifice toate fazele importante din meci.

Totuși, Boutoutaou speră că FCSB va obține un rezultat pozitiv în retur și se va califica în turul 3 preliminar din Conference League.

La primul meci am încercat să mă adaptez. Se vede că încă este puţin complicat. Şi ei au vrut victoria, şi noi am vrut-o, dar puteam face un meci mai bun şi să marcăm mai multe goluri. Nu am avut noroc astăzi (n.r. joi), dar sper ca în retur să fie bine.

Cred că am meritat mai mult. Am avut destule ocazii. Este păcat că nu am reuşit să le transformăm, însă cred că am făcut un meci bun.

Ar fi trebuit să obţinem un rezultat mai bun aici, dar ei au venit şi au câştigat pe terenul nostru. De ce să nu mergem şi noi acolo să câştigăm?”, a declarat Aymen Boutoutaou, conform primasport.ro.

Sincer, nu mă aşteptam la o asemenea atmosferă. Suporterii sunt alături de noi şi ne încurajează permanent. Acum depinde de noi să le răsplătim susţinerea, să câştigăm meciuri şi să dăm totul pe teren. Aymen Boutoutaou, jucător FCSB

Returul cu Auda va avea loc joia viitoare, de la ora 19:00, ș va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

Până atunci, echipa antrenată de Marius Baciu o va întâlni duminică pe Csikszereda, de la ora 20:30, în cadrul etapei a doua din Liga 1.

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