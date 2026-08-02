„Mai prost decât la FCSB” Daniel Oprița, scos din sărite după debutul Stelei în noul sezon: „Un dezastru” +6 foto
Daniel Oprița
Liga 2

„Mai prost decât la FCSB” Daniel Oprița, scos din sărite după debutul Stelei în noul sezon: „Un dezastru”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 20:42
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 23:00
  • Steaua - CSM Slatina 1-2. Daniel Oprița (44 de ani) a răbufnit după modul în care a arătat gazonul la primul meci al sezonului.
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Suprafața de joc de pe Stadionul Steaua le-a pus probleme anterior și celor de la FCSB, la partida tur cu Auda, scor 2-3, însă tehnicianul Stelei consideră că situația s-a înrăutățit.

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Daniel Oprița: „E mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Un dezastru”

Steaua a debutat în noul sezon pe teren propriu, iar echipa deloc închegată nu a fost singura problemă a roș-albaștrilor, gazonul iritându-l pe antrenorul echipei.

„Este un teren execrabil, dezastruos. Poate mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Nu am văzut nicio îmbunătățire.

Am văzut că a spus cineva că gazonul arată foarte bine. E un dezastru, nu există. E sub orice critică. E o ciupercă care umblă și nu se găsește, nu poate să o prindă nimeni”, a spus Daniel Oprița, potrivit sport.ro.

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg Gazonul de pe Stadionul Steaua se prezintă deplorabil înaintea partidei FCSB - FK Auda Foto GOLAZO.ro .jpeg
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Gigi Becali: „Cred că nu mai îngrijesc terenul ca să fie împotriva noastră”

La partida cu Auda din Conference League, patronul de la FCSB a lansat câteva acuzații, în legătură cu gazonul din Ghencea.

Întrebat dacă la partidele următoare de pe teren propriu vor opta pentru stadionul „Arcul de Triumf”, Becali a venit cu o teorie bizară.

„Da, pentru că acolo nu se poate juca (n.r. - pe Stadionul Steaua). Nu se poate. Ei au zis că e o ciupercă, că nu știu ce... Nu mai îngrijesc terenul deloc.

Adică cred că o fac împotriva noastră, știi? Și am zis bine. Dacă o faci împotriva noastră, să fii sănătos și gata.

(n.r. - Credeți că a fost făcut ceva special împotriva FCSB?) Eu cred că da. Adică dacă n-a mai existat niciodată așa ceva, nici pe vremuri n-au existat asemenea terenuri. Niciodată.

Cum era gazonul ăla înainte și cum este acum...”, a spus Gigi Becali, la acel moment.

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