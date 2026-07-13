Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul

- Tomas Cruz (21 de ani), un internațional luxemburghez care joacă la Benfica B, este ținta lui Dinamo pentru întărirea liniei de mijloc înaintea noului sezon.
Clubul din Ștefan cel Mare s-ar fi înțeles cu Benfica pentru transferul mijlocașului, însă mutarea depinde acum de decizia jucătorului.
Dinamo vrea un mijlocaș de la Benfica B
Tomas Cruz poate juca atât ca mijlocaș central, cât și în roluri mai defensive sau mai ofensive.
Născut la Porto, fotbalistul a trecut prin academia celor de la FC Porto, apoi a ajuns la Hannover 96, înainte să semneze cu Benfica.
Suma discutată ar fi de 450.000 de euro, însă mutarea nu s-a finalizat din cauza lui Cruz, acesta nedorindu-și neapărat să joace în România. Luxemburghezul ar aștepta și alte variante, conform prosport.ro.
Dinamo caută soluții pentru centrul terenului după despărțirile din această vară. Kennedy Boateng a plecat liber de contract, iar Eddy Gnahore, căruia clubul nu i-a propus prelungirea, a semnat cu FCSB.
În acest moment, Nuno Campos se poate baza în acea zonă pe jucători precum Andrei Mărginean, Cristi Mihai și Godwin Udosen.
FOTO: Dinamo, antrenament pe 10 iulie
Galerie foto (7 imagini)
Deși s-a născut în Portugalia, Cruz reprezintă Luxemburgul la nivel internațional.
El a debutat pentru naționala de seniori în octombrie 2024, într-un meci cu Belarus, iar în primăvara acestui an a marcat pentru Luxemburg în Nations League, contra Maltei (0-3).
Statisticile lui Tomas Cruz la echipele de club:
- Hannover 96 U19: 45 de meciuri, 5 goluri, 9 pase decisive
- Benfica U23: 32 de meciuri, 4 goluri, 3 pase decisive
- Benfica B: 30 de meciuri, niciun gol, nicio pasă decisivă
- Hannover 96 U17: 15 meciuri, niciun gol, 2 pase decisive