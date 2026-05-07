Cristi Chivu (45 de ani) ar urma să semneze prelungirea contractului cu Inter, înțelegere care va expira în vara anului viitor.

Decizia luată de conducerea clubului vine la scurt timp după ce „nerazzurrii” au câștigat titlul.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea Scudetto din istorie, după victoria de duminică cu Parma, scor 2-0, pe San Siro.

Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

La o săptămână de la câștigarea matematică a titlului, conducerea lui Inter se pregătește să îi prelungească contractul lui Cristi Chivu.

Antrenorul român a preluat formația din Milano în vara anului trecut și a avut un sezon excelent pe banca lui Inter. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli, ocupanta locului secund.

După finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, de pe 13 mai, președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, ar urma să îl invite pe Cristi Chivu pentru a discuta despre prelungirea contractului, anunță gazzetta.it.

Marotta vrea să respecte și politica internă a clubului, care nu permite începerea sezonului cu un antrenor care se află în ultimul an de contract.

Astfel, noua înțelegere a lui Cristi Chivu cu Inter ar urma să fie valabilă până pe 30 iunie 2028. Iar salariul antrenorului ar urma să crească de la 2,1 milioane de euro la 3 milioane pe sezon.

Potrivit presei din Italia, Giuseppe Marotta este convins că antrenorul Cristi Chivu va rămâne la Inter „chiar mai mult decât mine”.

54 de meciuri a antrenat-o, până acum, Cristi Chivu pe Inter

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

Lazio (deplasare), pe 9 mai

Verona (acasă), pe 17 mai

Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

