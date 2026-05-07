Adrian Șut (26 de ani) a devenit campion cu Al-Ain în Emiratele Arabe Unite și a pornit sărbătoarea în vestiar alături de colegii săi.

Al-Ain a făcut scor în deplasarea de miercuri de pe terenul celor de la Al-Sharjah, 5-0, cu Adrian Șut titular, asigurându-și cel de-al 15 titlu de campioană din istorie.

Adrian Șut a sărbătorit titlul cu Al-Ain în stilul lui Cristi Chivu

La finalul partidei, jucătorii lui Al-Ain au sărbătorit titlul în vestiar, iar Adrian Șut a fost filmat în timp ce cânta melodia „Made in Romania”, pe care jucătorii lui Inter și Cristi Chivu au celebrat titlul din Serie A, în urmă cu câteva zile.

„Originally made in Romania”, a scris clubul Al-Ain, în descrierea videoclipului de pe Instagram, cu jucătorul român, adus în iarnă de la FCSB.

13 apariții a adunat Șut pentru Al-Ain în ultima jumătate de sezon, în toate competițiile, reușind un singur gol, iar în trei din partide a evoluat doar un minut

Melodia românească a ajuns cunoscută la nivel internațional, mai ales în lumea fotbalului, după ce Hakan Calhanoglu a transmis în 2024, într-o emisiune, că este preferata sa, Inter sărbătorind similar și titlul din 2024.

VIDEO. Bucuria din vestiarul lui Inter, cu Cristi Chivu în centru:

