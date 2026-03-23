Tragedie în NHL O cunoscută jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu devastator: postarea tulburătoare făcută cu o zi înainte

Jessi Pierce, 37 de ani, jurnalistă care acoperea echipa de hochei Minnesota Wild pentru nhl.com, a murit alături de cei trei copii ai săi, în urma unui incendiu izbucnit la locuința familiei din White Bear Lake, statul Minnesota din SUA.

Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 21 martie 2026, când pompierii au fost chemați la o casă cuprinsă de flăcări. La sosirea echipajelor, imobilul era deja complet afectat de incendiu.

Jurnalista americană Jessi Pierce a murit într-un incendiu

În interior au fost găsite patru persoane, un adult și trei copii, precum și câinele familiei, toți fără suflare.

Cauza incendiului este în continuare investigată de autorități.

Ulterior, Liga Națională de Hochei (NHL) a confirmat că victimele sunt Jessi Pierce, în vârstă de 37 de ani, și copiii ei.

Aceasta lucra de aproximativ un deceniu ca reporter pentru ligă și era cunoscută pentru implicarea sa în comunitatea hocheiului, dar și pentru pasiunea cu care își exercita meseria.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar reprezentanții NHL și ai echipei Minnesota Wild au transmis mesaje de condoleanțe, descriind-o pe Pierce drept o persoană dedicată, caldă și pasionată de sport și familie.

„Jessi a fost o persoană bună și plină de compasiune, căreia îi păsa profund de familia ei și de cei din jurul ei. A fost ambasadoare a hocheiului în perioada în care a relatat despre Wild și NHL”, se arată în postarea de pe rețelele de socializare.

„Ne dor inimile pentru cei implicați în această tragedie. Cerem oportunitatea de a permite comunității noastre să se unească și să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”, a declarat șeful pompierilor din White Bear Lake, Greg Peterson.

Postarea făcută înainte de incendiul devastator

Cu o zi înainte de tragicul incident, Jessi a postat fotografii cu cei trei copii ai săi mâncând înghețată:

Apropiații, și nu numai, s-au unit pentru a-l susține pe soțul lui Jessi, Mike Hinrichs, lansând inclusiv o strângere de fonduri în acest sens.

Minnesota este cunoscut drept „Statul Hocheiului”, iar Wild a avut una dintre cele mai mari baze de fani încă de la înființarea sa, în 2000

