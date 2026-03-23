Turcii au lot de 5 ori mai valoros România a mai răsturnat calculele hârtiei, 3-0 cu Ucraina la EURO 2024 » Cotele erau identice

Turcia pornește favorită în meciul cu România, dar tricolorii au mai răsturnat calcule hârtiei
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 18:37
  • Cu un lot evaluat la 96 milioane de euro, România încearcă să răstoarne din nou calculele hârtiei, așa cum a făcut la EURO 2024, 3-0 cu Ucraina, în fața unei echipe cotate la 479 milioane de euro.
  • Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 460,20 milioane de euro.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, la Istanbul, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România se pregătește de barajul de foc cu Turcia pentru calificarea la turneul final CM 2026, într-un moment în care infirmeria tricoloră este plină.

Turcia - România: 460 milioane de euro vs. 96 milioane de euro

Pe hârtie, raportul de forțe este disproporționat. Cei 26 de jucători selecționați de Mircea Lucescu (80 de ani) valorează de aproape cinci ori mai puțin decât cei 30 convocați de Vincenzo Montella (51 de ani).

România se prezintă cu un lot evaluat la 96,05 milioane de euro, în timp ce selecționata Turciei aliniază vedete în valoare totală de 460,20 milioane de euro.

La EURO 2024, România era cotată la 92 de milioane de euro, iar Ucraina la 479 de milioane de euro

Fotbalul românesc se agață din nou de zicala „nu joacă banii”, iar contextul actual nu ne lasă altă opțiune. Cu un lot decimat de accidentări și suspendări, România încearcă să răstoarne din nou calculele hârtiei, așa cum a făcut-o la EURO 2024, învingând Ucraina cu 3-0, deși era outsider, cu un lot evaluat la 92,13 milioane de euro față de 479 milioane de euro ale adversarilor.

În Germania, Edi Iordănescu a avut însă lotul pe care și l-a dorit, cu excepția lui Olimpiu Moruțan, accidentat.

Arda Güler valorează cât tot lotul României

Contrastul dintre naționalele Turciei și României devine flagrant la nivel individual. Mijlocașul ofensiv Arda Güler (21 de ani), cotat la 90 milioane de euro, perla celor de la Real Madrid, valorează aproape cât întreg lotul convocat de Lucescu.

Când analizăm cotele jucătorilor, diferența dintre cele două loturi devine evidentă. România se bazează pe un nucleu redus de jucători cu valoare mare, în timp ce Turcia are mai multe vedete de top și lot mai omogen valoric.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €

România e inferioară Turciei pe toate nivelurile de top ale cotelor

Între 10-20 milioane de euro:

  • România: -
  • Turcia (7): Yunus Akgün (Galatasaray) - 18 mil. €, Uğurcan Çakır (Galatasaray) - 15 mil. €, İsmail Yüksek (Fenerbahce) - 15 mil. €, Merih Demiral (Al Ahli) - 14 mil. €, Zeki Çelik (AS Roma) - 12 mil. €, Ozan Kabak (Hoffenheim) - 10 mil. €, Semih Kılıçsoy (Cagliari) - 10 mil. €

Interval 5-10 milioane de euro:

  • România: -
  • Turcia (9): Atakan Karazor (VfB Stuttgart) - 9 mil. €, Oğuz Aydın (Fenerbahce) - 8 mil. €, Altay Bayındır (Manchester United) - 7 mil. €, Mert Müldür (Fenerbahce) - 7 mil. €, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray) - 6,5 mil. €, Aral Şimşir (Midtjylland) - 6 mil. €, Deniz Gül (FC Porto) - 6 mil. €, Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen) - 5 mil. €, Eren Elmalı (Galatasaray) - 5 mil. €
labels.photo-gallery

Avem 18 tricolori între 1 și 5 milioane de euro

Între 3-5 milioane de euro:

  • România (3): Daniel Bîrligea (FCSB) - 4,5 mil. €, Ștefan Baiaram (U Craiova) - 4,5 mil. €, Răzvan Marin (AEK Atena) - 3,5 mil. €
  • Turcia (3): Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor) - 3,5 mil. €, Salih Özcan (Borussia Dortmund) - 3,5 mil. €, İrfan Can Kahveci (Kasimpasa) - 3,5 mil. €

Între 1-3 milioane euro:

  • România (15): Valentin Mihăilă (Rizespor) - 2,8 mil. €, Alexandru Dobre (Rapid) - 2,8 mil. €, Claudiu Petrila (Rapid) - 2,5 mil. €, David Miculescu (FCSB) - 2,5 mil. €, Florin Tănase (FCSB) - 2,3 mil. €, Virgil Ghiță (Hannover) - 2 mil. €, Vladimir Screciu (U Craiova) - 2 mil. €, Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) - 2 mil. €, Vlad Dragomir (Pafos) - 2 mil. €, Andrei Burcă (Yunnan Yukun) - 1,8 mil. €, Deian Sorescu (Gaziantep) - 1,8 mil. €, Ianis Hagi (Alanyaspor) - 1,8 mil. €, Marian Aioani (Rapid) - 1,3 mil. €, Adrian Rus (U Craiova) - 1,2 mil. €, Nicușor Bancu (U Craiova) – 1 mil. €
  • Turcia (3): Muhammed Şengezer (Bașaksehir) - 2,5 mil. €, Kaan Ayhan (Galatasaray) - 2 mil. €, Samet Akaydin (Rizespor) - 1,2 mil. €

Cinci tricolori au cota sub 1 milion de euro. Coubiș, cea mai mică: 100.000 €

  • România (5): Cătălin Căbuz (FC Argeș) - 850.000 €, Laurențiu Popescu (U Craiova) - 850.000 €, Marius Coman (UTA) - 550.000 €, Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) - 400.000 €, Andrei Coubiș (U Cluj) - 100.000 €
  • Turcia (1): Mert Günok (Fenerbahce) - 500.000 €

Șase tricolori absenți

Mircea Lucescu nu poate conta pe șase tricolori importanți. Portarul Ionuț Radu (8 mil. €) s-a accidentat duminică în timpul meciului Celta Vigo - Deportivo Alaves.

Pe lista indisponibililor se mai află Louis Munteanu (4,5 mil. €), Marius Marin (3 mil. €), Denis Drăguș (2,5 mil. €) și veteranii Alex Chipciu (300.000 €) și Denis Alibec (500.000 €).

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia în grupa D.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

