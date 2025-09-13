Juventus - Inter Milano 4-3. Formația lui Cristi Chivu nu a reușit să plece cu un rezultat pozitiv de la Torino.

Marcus și Khephren Thuram au fost integraliști în partida de sâmbătă, iar cei doi au oferit o imagine inedită spre finalul derby-ului.

Meciul de la Torino a adus șapte goluri și mult spectacol, dar și răsturnări de scor, iar frații Thuram și-au trecut fiecare numele pe lista marcatorilor.

Juventus - Inter 4-3 . Frații Thuram, surprinși în timp ce râdeau pe finalul meciului

Vasilije Adzic a marcat golul victoriei pentru torinezi în minutul 90+1, iar după această reușită Marcus și Khephren Thuram au fost surprinși într-un dialog, în timp ce râdeau, într-un moment ce părea se concentreze mai mult pe relația dintre cei doi, decât pe rivalitate.

Reacțiile fanilor lui Inter nu au întârziat să apară pe rețele, majoritatea condamnând comportamentul lui Marcus:

„Asta după ce au stricat în ultimele minute un avantaj de 3-2? Aș lua-o razna dacă jucătorul meu ar râde așa!”

„Imaginează-ți să pierzi derby-ul în ultimele minute și unul dintre jucători să râdă cu adversarul când meciul nici nu s-a terminat...”

„Păstrează râsetele pentru vestiar!”

„4-3 și el râde, ce *** de jucător”

„Mie mi se pare ceva frumos. Sunt talentați, competitivi, și-au arătat valoarea în timpul jocului, râdeau într-o pauză. Sunt adorabili”

„Ce personaj dubios. Marcus Thuram, ești o dezamăgire”

„Dacă Chivu e antrenor, îl trimite în tribună până în iunie”

„Ceva de genul nu poate exista”

„Nedemn, dezinteresat, arogant”

Nu am văzut faza. Dar hai să nu creăm polemică. Hai să vorbim despre ce vedem Cristi Chivu, antrenor Inter

Juventus - Inter 4-3 , două goluri ale fraților Thuram

Cei doi fii ai fostului fundaș Lilian Thuram, care a evoluat și la Juventus, au fost printre marcatorii celor șapte reușite din „Derby d'Italia”.

Marcus a fost cel care a adus-o pe Inter pentru prima dată în avantaj, în minutul 76, în timp ce Khephren avea să restabilească egalitatea după doar 7 minute, 3-3, în minutul 83, fiecare cu câte o lovitură de cap, în urma unei faze fixe.

În plus, cei doi frați au sărbătorit cele două reușite în mod similar, sub privirile tatălui lor, aflat în tribune.

Pentru Marcus, golul marcat sâmbătă a fost al treilea în tot atâtea meciuri în acest sezon, în timp ce Khephren se află la prima reușită.

