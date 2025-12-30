Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională” +8 foto
Adrian Ilie. FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Sfat pentru Drăgușin Adrian Ilie, mesaj pentru fundașul de la Tottenham: „Să își caute echipă, avem nevoie de el la națională”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.12.2025, ora 11:16
alt-text Actualizat: 30.12.2025, ora 11:16
  • Adrian Ilie (51 de ani), fost mare internațional, consideră că Radu Drăgușin (23 de ani) ar trebui să ia în calcul despărțirea de Tottenham.

Drăgușin a revenit, duminică, pe teren în partida Crystal Palace - Tottenham 0-1, după o absență de 11 luni cauzată de o accidentare gravă.

Adrian Ilie, sfat pentru Radu Drăgușin: „Să își caute echipă”

Românul a ajuns a patra variantă pentru centrul defensivei, după Micky van de Ven, Cristian Romero și Kevin Danso, ceea ce îi reduce considerabil minutele de joc și îi complică statutul înaintea Campionatului Mondial din 2026.

Fostul atacant a subliniat că situația lui Drăgușin influențează direct naționala României.

Drăguşin ar trebui să îşi caute o echipă şi o situaţie să joace pentru că avem nevoie de el la echipa naţională”, a spus Adrian Ilie, conform as.ro.

38 de meciuri
a jucat Radu Drăgușin pentru Tottenham, 37 dintre ele în sezonul 2024-2025, înainte de accidentare

În cariera sa, Adrian Ilie a jucat pentru Electroputere Craiova, Steaua București, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich.

Pentru echipa națională, atacantul a marcat 13 goluri în cele 55 de meciuri jucate.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon

Drăgușin a fost introdus în minutul 85 al meciului cu Crystal Palace de pe „Selhurst Park”, atunci când l-a înlocuit pe Archie Gray.

Stoperul român a fost aproape de gol la chiar prima sa atingere, însă a reluat puțin peste poartă o recentrare a lui Richarlison, în urma unei faze fixe.

Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg
Radu Drăgușin a bifat primele minute pentru Tottenham din acest sezon Foto captura ecran Voyo .jpeg

Radu Drăgușin ar fi aproape de o revenire la Juventus

Noul director sportiv al torinezilor, Marco Ottolini, încearcă să îl readucă pe fundașul român la Torino, potrivit presei din Italia.

Jucătorul și-ar fi dat deja acordul pentru transfer, iar tranzacția ar fi în curs de desfășurare, scrie tuttomercatoweb.com

Ottolini l-a avut sub comandă pe Drăgușin la Genoa, perioadă în care fundașul român s-a impus în Serie A și și-a crescut considerabil cota, ceea ce i-a adus un transfer în Premier League.

Juventus pregătește o restructurare a lotului pentru a putea lupta la titlu, iar prioritatea o reprezintă întărirea în zona defensivă și pe benzi.

40 de meciuri
a jucat Drăgușin în Serie A. Fundașul are doar patru meciuri jucate pentru Juventus în toate competițiile: unul în Serie A, unul în Champions League și două în Cupa Italiei

Fundașii centrali cu care Radu Drăgușin ar urma să se lupte pentru un loc de titular la Juventus:

  • Gleison Bremer (28 de ani) - cotat la 35 de milioane de euro
  • Pierre Kalulu (25 de ani) - cotat la 28 de milioane de euro
  • Federico Gatti (27 de ani) - cotat la 20 de milioane de euro
  • Lloyd Kelly (27 de ani) - cotat la 20 de milioane de euro
  • Daniele Rugani (31 de ani) - cotat la două milioane de euro

Ca apărător central poate juca și fundașul lateral Juan Cabal.

Premier League Adrian Ilie tottenham radu dragusin
