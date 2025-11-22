„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Cristi Chivu. Foto: Imago
„Nu vă spun nimic!" Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 22.11.2025, ora 18:35
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 18:35
  • Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano, a vorbit despre partida cu AC Milan.
  • Inter - AC Milan va avea loc duminică, de la 21:45, în runda #13 din Serie A. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Chivu a strâns deja 19 meciuri pe banca „nerazzurrilor”, cu un bilanț de 14 victorii, o remiză și 4 înfrângeri, iar acum va bifa primul său „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor al lui Inter.

Cristi Chivu nu-și dezvăluie secretele: „Nu joc Fantacalcio”

Jurnaliștii au încercat să afle care vor fi atacanții titulari, însă Chivu a răspuns cu o glumă, făcând aluzie la jocul popular de tip „fantasy football” din Italia, în care fanii își creează propriile echipe și obțin puncte pe baza evoluțiilor jucătorilor.

„Thuram și Lautaro titulari? Nu joc Fantacalcio, nu spun nimic (n.r. - râde)”, a spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Cristi Chivu, înainte de meciul cu AC Milan: „Îmi doresc ca suporterii să nu fie tachinați de prieteni”

Chivu a subliniat încă de la început caracterul special al meciului și a subliniat că vrea ca echipa să le ofere suporterilor o săptămână liniștită.

„Va fi un meci captivant, transmis în toată lumea, nu doar datorită istoriei și tradiției, ci și datorită a ceea ce reprezintă aceste echipe la nivel internațional.

Știm cât de mult țin suporterii noștri la acest derby, cât își doresc să aibă o zi de luni liniștită și să nu fie tachinați de prieteni.

Trei puncte sunt trei puncte și vrem să facem totul pentru a le obține. Trebuie să intrăm pe teren cu determinarea și atenția potrivite, să învățăm să abordăm un asemenea meci cu atitudinea corectă.

Avem noroc că sezonul are 38 de etape, dar mâine vrem să câștigăm”, a declarat Chivu.

Sunt începător în această profesie, dar va fi un meci ca toate celelalte. L-am trăit ca jucător, știu ce reprezintă și cum se trăiește o astfel de săptămână și o astfel de seară. Cunosc toate emoțiile zilei meciului, o zi lungă, plină de așteptare Cristi Chivu, antrenor Inter

Chivu a disputat 19 meciuri împotriva lui AC Milan, în care a înregistrat șapte victorii, patru remize și opt înfrângeri, ca jucător la Inter și AS Roma.

Chivu, despre declarațiile lui Allegri: „Nu există favorite în derby”

Antrenorul celor de la AC Milan consideră că marea rivală, care se află pe primul loc cu 24 de puncte, este favorită în meciul de pe San Siro.

Nu există favorite în derby; se pornește de la 0-0, sunt meciuri 50/50. Trebuie să profiți de incidente în favoarea ta, să te concentrezi mai bine, să alergi mai mult, să câștigi mai multe dueluri și să faci totul pentru a obține rezultatul.

Cunoaștem calitatea jucătorilor lui Milan: sunt letali atât când au spații mari, cât și în zone înguste. Sunt rapizi, buni, puternici și pot pune probleme. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm planurile.

Să pregătești un meci e simplu, cele 95 de minute decid totul. Știm ce face Allegri: este un motivator, are experiență, știe să facă lucruri simple și pragmatice, dar și să se adapteze la jucători. Văd un Milan diferit de când a venit el.

Ne așteptăm la surprize, este unul dintre cei mai de succes antrenori italieni. Trebuie să fim pregătiți pentru tot, foarte atenți și disponibili fizic și mental”, a mai spus Chivu.

6 campionate
a câștigat Allegri în Serie A: cinci cu Juventus și unul cu AC Milan. La acestea se adaugă cinci Cupe ale Italiei și trei Supercupe ale Italiei.

Chivu a explicat cum detensionează atmosfera înainte de meci: „Nu aș ține echipa sub presiune 24 de ore”

După duelul din Serie A, Inter va înfrunta Atletico Madrid în Liga Campionilor pe 26 noiembrie, însă Chivu spune că nu vrea să se gândească deja la acel meci pentru a nu transmite echipei o stare de stres.

Fotbalul e ticălos, se poate schimba de la o zi la alta. Dacă mă gândesc prea departe, pierd din energie și luciditate. Băieții simt asta. Nu vreau să mă simtă stresat înainte de un astfel de meci Cristi Chivu, antrenor Inter

Întrebat de ce nu organizează cantonamente, așa cum fac alte echipe, înainte de meciuri, Chivu a explicat că a înțeles că există lucruri mai importante.

„Cantonamentul nu garantează victoria (n.r. - râde). Am făcut ani de zile cantonamente și nu am câștigat nimic.

Nu l-am făcut niciodată până acum (n.r. - ca antrenor) e alegerea mea, pentru a le oferi băieților timp cu familiile lor. Jucăm la trei zile, merg la națională zece-cincisprezece zile, abia au timp. Profesionalismul lor se vede în felul în care se odihnesc.

Meciul e seara, nu aș ține echipa 24 de ore sub presiune. E alegerea mea, nu înseamnă că asta sau alta e formula câștigătoare”, a mai spus tehnicianul.

22 de puncte
are AC Milan, echipă aflată pe locul trei în Serie A

Cristi Chivu ar putea miza pe Thuram: „Avea nevoie de antrenamente. Acum e foarte bine”

Marcus Thuram, revenit după accidentarea musculară, a bifat câte 20 de minute atât în campionat, cât și în Liga Campionilor.

Întrebat despre situația atacantului care a marcat 38 de goluri pentru Inter, Chivu a declarat:

„Se simte bine, s-a antrenat cu noi și nu a mai ratat niciun antrenament de la acele 20 de minute cu Kairat. A jucat câte puțin în fiecare meci și nu a mers la națională, iar asta i-a prins bine. Avea nevoie de antrenamente, să-și regăsească forma, iar acum e foarte bine”, a mai spus tehnicianul român.

Toți sunt bine, în afară de Dumfries, care are o problemă la gleznă. Nu a fost bine nici la națională, nu s-a antrenat, iar noi am descoperit această problemă, care îl va ține în afara terenului mâine și încă pentru câteva meciuri Cristi Chivu, antrenor Inter

