Drăguș, dorit în Ucraina Fosta echipă a lui Mircea Lucescu a pus ochii pe internaționalul român. Ce scrie presa din Turcia

Arda Turan (38 de ani), antrenorul lui Șahtior Donețk, a pus ochii pe Denis Drăguș (26 de ani).

Este pentru a doua oară când tehnicianul își exprimă interesul pentru atacantul român.

În perioada când Drăguș evolua la Trabzonspor, iar Arda Turan era antrenorul lui Eyupspor, tehnicianul a vrut să-l transfere pe internaționalul român.

La momentul respectiv, atacantul a decis să refuze oferta.

Denis Drăguș ar fi dorit de Șahtior

În acest sezon, Denis Drăguș este împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor pentru un sezon. Românul a jucat în doar 7 partide și nu a marcat niciun gol.

În ciuda evoluțiilor sale neconvingătoare, Arda Turan, antrenorul lui Șahtior Donețk din această vară, ar dori să-l transfere din nou pe Denis Drăguș, potrivit takagazete.com.tr.

În plus, tehnicianul turc este interesat și de mutarea lui Danylo Sikan, tot de la Trabzonspor, atacant cu un singur gol în această ediție de campionat.

Și Trabzonspor ar dori să transfere un jucător de la Șahtior. Este vorba de mijlocașul ofensiv Artem Bondarenko.

46 de goluri în 207 meciuri a reușit Denis Drăguș până acum, în cariera sa

În acest moment, Șahtior Donețk, sub comanda lui Arda Turan, se află pe primul loc în campionatul Ucrainei, cu 27 de puncte acumulate după 12 meciuri.

Denis Drăguș, eliminat în meciul cu Bosnia

După ce a intrat pe teren în minutul 65, Denis Drăguș a fost eliminat imediat, la doar două minute distanță, după un fault extrem de dur.

Atacantul naționalei l-a lovit cu talpa în cap pe Amar Memic. Michael Oliver nu a ezitat și a scos imediat cartonașul roșu din buzunar.

Drăguș a fost vizibil afectat de eliminare, fiind surprins de camerele TV stând întins pe jos, pe tunelul spre vestiare.

