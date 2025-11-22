Oprița, în război cu Steaua! Mesaj clar pentru conducere: „În fiecare an se dă din gură” + Răspuns dur și pentru fani

Metalul Buzău - Steaua 1-1. Daniel Oprița (44 de ani) a venit cu o serie de replici dure la adresa conducerii și a unei părți dintre suporteri, care l-a criticat recent.

Tehnicianul roș-albaștrilor s-a săturat de numeroasele promisiuni ale conducerii legate de dreptul de promovare al echipei.

După remiza de la Buzău, Steaua se află pe locul 3 în eșalonul secund, la 9 puncte în spatele liderului Corvinul.

Metalul Buzău - Steaua 1-1 . Daniel Oprița: „Voiam să se găsească soluții. În fiecare an se dă din gură”

Antrenorul Stelei este foarte nemulțumit de atitudinea conducerii, dar și a suporterilor, în condițiile în care echipa condusă de el a terminat pe un loc promovabil de mai multe ori, însă dreptul de promovare încă nu există.

„Un meci bun pentru spectatori, cu fazele la ambele porți. Cred că e un rezultat echitabil. Trebuie să ne mulțumim cu acest punct, am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor bun. Am luat un punct, eu spun că e bun, chiar dacă mulți, și din tabăra noastră, consideră că Steaua trebuie să câștige peste tot. Atunci o să aducem 11 tricouri, le băgăm pe teren, nu mai luăm jucători și câștigăm că ne numim Steaua.

Înțeleg, dacă noi suntem Steaua trebuie să avem și noi bugetul de Steaua. Numai din gură îi aud, dar să vină să ajute nu o fac. Să vină oamenii ăia care mă atacă pe mine! Să aducă ei. Să facă echipă, să antreneze ei, că am văzut că se pricep toți.

Niște înjurături pe care îmi e greu să le reproduc, e bine că am aflat și eu unele noi, nu le știam, le-am mulțumit. Asta pot să învețe ei, ce pot să învețe altceva? La unii, nu la toți, că au fost și oameni serioși și ne-au respectat.

Am ajuns să mă enervez și să mă stresez foarte mult, dar să vină să ne ajute nu o fac. Nu poți să bați doar că te numești Steaua. Vorbim de nu știu câte ori și tot în mine dau, când eu am promovat echipa de nu știu câte ori.

Voiam să se găsească soluții și în fiecare an se dă din gură. Să facă ceva mai mult pentru echipă. Ce se așteaptă, să vină ceva din cer? Sunt lipsuri, mai bag mâna în buzunar să iau una, alta”, a declarat Daniel Oprița pentru Digi Sport, potrivit as.ro.

