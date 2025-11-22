Oprița, în război cu Steaua! Mesaj clar pentru conducere: „În fiecare an se dă din gură” + Răspuns dur și pentru fani
Daniel Oprița foto: Sport Pictures
Liga 2

Oprița, în război cu Steaua! Mesaj clar pentru conducere: „În fiecare an se dă din gură” + Răspuns dur și pentru fani

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.11.2025, ora 16:56
alt-text Actualizat: 22.11.2025, ora 16:56
  • Metalul Buzău - Steaua 1-1. Daniel Oprița (44 de ani) a venit cu o serie de replici dure la adresa conducerii și a unei părți dintre suporteri, care l-a criticat recent.
  • Tehnicianul roș-albaștrilor s-a săturat de numeroasele promisiuni ale conducerii legate de dreptul de promovare al echipei.

După remiza de la Buzău, Steaua se află pe locul 3 în eșalonul secund, la 9 puncte în spatele liderului Corvinul.

Olăroiu, băgat în ședință  Românul ar putea pleca de pe banca Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la CM 2026
Citește și
Olăroiu, băgat în ședință Românul ar putea pleca de pe banca Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la CM 2026
Citește mai mult
Olăroiu, băgat în ședință  Românul ar putea pleca de pe banca Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat calificarea la CM 2026

Metalul Buzău - Steaua 1-1. Daniel Oprița: „Voiam să se găsească soluții. În fiecare an se dă din gură”

Antrenorul Stelei este foarte nemulțumit de atitudinea conducerii, dar și a suporterilor, în condițiile în care echipa condusă de el a terminat pe un loc promovabil de mai multe ori, însă dreptul de promovare încă nu există.

„Un meci bun pentru spectatori, cu fazele la ambele porți. Cred că e un rezultat echitabil. Trebuie să ne mulțumim cu acest punct, am întâlnit o echipă bună, cu un antrenor bun. Am luat un punct, eu spun că e bun, chiar dacă mulți, și din tabăra noastră, consideră că Steaua trebuie să câștige peste tot. Atunci o să aducem 11 tricouri, le băgăm pe teren, nu mai luăm jucători și câștigăm că ne numim Steaua.

Înțeleg, dacă noi suntem Steaua trebuie să avem și noi bugetul de Steaua. Numai din gură îi aud, dar să vină să ajute nu o fac. Să vină oamenii ăia care mă atacă pe mine! Să aducă ei. Să facă echipă, să antreneze ei, că am văzut că se pricep toți.

Niște înjurături pe care îmi e greu să le reproduc, e bine că am aflat și eu unele noi, nu le știam, le-am mulțumit. Asta pot să învețe ei, ce pot să învețe altceva? La unii, nu la toți, că au fost și oameni serioși și ne-au respectat.

Am ajuns să mă enervez și să mă stresez foarte mult, dar să vină să ne ajute nu o fac. Nu poți să bați doar că te numești Steaua. Vorbim de nu știu câte ori și tot în mine dau, când eu am promovat echipa de nu știu câte ori.

Voiam să se găsească soluții și în fiecare an se dă din gură. Să facă ceva mai mult pentru echipă. Ce se așteaptă, să vină ceva din cer? Sunt lipsuri, mai bag mâna în buzunar să iau una, alta”, a declarat Daniel Oprița pentru Digi Sport, potrivit as.ro.

Citește și

A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Campionate
16:13
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Citește mai mult
A dat 35.000 de euro pe un câine Starul lui Liverpool și-a luat „o fiară fabuloasă”, după ce a fost amenințat cu moartea
Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații”
Superliga
15:53
Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații”
Citește mai mult
Kopic lămurește situația A fost forțat Musi de staff-ul naționalei U21? Antrenorul lui Dinamo: „Am avut informații”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
liga 2 steaua bucuresti Daniel Oprita Metalul Buzău drept de promovare
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Superliga
00:14
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Citește mai mult
„Nu ți-e rușine?!” FOTO: Tavi Popescu s-a rățoit la Eugen Neagoe în timpul meciului » Antrenorul a dezvăluit cum s-a terminat conflictul
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Campionate
22.11
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
Citește mai mult
Derapaj rasist în Serie A Atac la adresa starului de la Juventus + Meciul cu Fiorentina a fost aproape de suspendare: „Stricăm cel mai frumos joc!”
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Superliga
22.11
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Citește mai mult
„Nu mai cred în FCSB” Vinovații găsiți de patronul roș-albaștrilor după meciul cu Petrolul: „Dacă nu bați cea mai slabă echipă...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
10:20
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
Condamnată la 19 ani de închisoare Campioana ucraineană care a sfidat Rusia, prinsă și judecată la Moscova: „Onoarea și conștiința mea sunt mai importante!”
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
09:59
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
„Au făcut-o mare pe Dinamo” Reacție categorică, după ce FCSB s-a încurcat și cu Petrolul: „Charalambous nu știe echipa!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Top stiri din sport
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Nationala
22.11
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
Citește mai mult
FRF a rupt tăcerea! Federația explică ce s-a întâmplat cu Alexandru Musi la naționala U21
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Alte sporturi
22.11
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
Citește mai mult
„Îl voi călca în picioare” Anthony Joshua - Jake Paul, duelul declarațiilor: „Gata să mor în ring” + front comun împotriva unui luptător: „Un idiot”
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Campionate
22.11
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Citește mai mult
„Nu vă spun nimic!” Întrebarea la care Chivu nu a vrut să răspundă înainte de meciul cu AC Milan + replică pentru Allegri: „Nu e cum spune el”
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Special
22.11
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă
Citește mai mult
Marele eșec al lui Xi Jinping De ce nu reușește China în fotbal, deși  a aruncat foarte mulți bani în el » Problema uriașă cu care se confruntă

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 6 rapid 7 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 17 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share