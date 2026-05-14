Mărturia lui Cristi Chivu Românul, declarație dureroasă după ce a cucerit Cupa Italiei: „M-a rănit ce au citit copiii mei”

Lazio - Inter 0-2. Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre succesul din finala Cupei Italiei.

Chivu a bifat prima finală de Cupă din cariera sa de antrenor și a adus în vitrina lui Inter trofeul cu numărul #10 din istoria clubului în Cupa Italiei.

Nerazzurrii au rezolvat finala încă din prima repriză, după autogolul lui Adam Marusic (minutul 14) și golul marcat de Lautaro Martinez (minutul 35). Succesul din Cupa Italiei vine la doar câteva zile după ce Inter a cucerit matematic și titlul în Serie A.

Lazio - Inter 0-2 . Cristi Chivu a făcut o mărturisire dureroasă după ce a cucerit Cupa Italiei: „ M-a rănit ce au citit copiii mei”

„Ce vis este? Visul este al echipei, al clubului și al fanilor. Al ambițiilor lui Inter. Încercăm să fim competitivi pe toate fronturile, uneori reușim, alteori nu, dar contează ambiția și munca depusă pentru a atinge visurile.

Grupul a acceptat imediat acest lucru. Să câștigi două trofee nu este ceva de la sine înțeles, nici simplu.

Dau nota 10 întregii echipe, cu mențiunea că se poate îmbunătăți și mai mult, pentru că așteptările vor fi mai mari”, a declarat Chivu, potrivit presei italiene.

Chivu a fost întrebat și dacă a existat un moment al sezonului în care și-a dat seama că Inter poate ajunge la un asemenea final.

De la început, de la ceea ce ne-am spus în America, în acea celebră ședință. Am clarificat lucrurile, au înțeles așteptările mele și ceea ce sunt. Am găsit un grup de băieți care s-au pus imediat la dispoziție. Nu îmi vine în minte un moment precis, există suișuri și coborâșuri, lucruri care se întâmplă zilnic în vestiar. Cu toții merităm această satisfacție. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Antrenorul lui Inter a vorbit și despre părțile dificile ale sezonului. Chivu a recunoscut că l-au afectat lucrurile pe care copiii săi au fost nevoiți să le citească despre el la începutul stagiunii.

„Lucrurile bune sunt ușor de exprimat, dar m-a rănit ceea ce copiii mei au fost nevoiți să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer eu iertare față de ei”, a mai declarat Chivu.

Chivu explică secretul succesului de la Inter: „Nu ești niciodată pregătit pentru anumite lucruri”

Antrenorul român a explicat și cum l-a ajutat parcursul din fotbalul juvenil să se pregătească pentru un asemenea moment.

„Sunt de-o viață pe terenurile de fotbal, într-un vestiar, și încerc să înțeleg ce înseamnă această lume. Am petrecut mulți ani în sectorul de tineret, era nevoie de un parcurs, nu ești niciodată pregătit pentru anumite lucruri.

Am pornit de jos, am învățat o mie de lucruri care mi-au folosit. Am descoperit un grup de oameni care își asumă responsabilitatea, care au motivație și determinare, care încearcă să fie cea mai bună versiune a lor”, a mai spus fostul internațional român.

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist a trecut la academia Inter, unde în 2019 a preluat echipa U17, obținând 15 victorii în 19 partide.

În sezonul 2020-2021, a condus Inter U18, unde a fost eliminat din semifinalele campionatului, terminând cu 12 victorii, 5 egaluri și 4 înfrângeri în 21 de meciuri.

Din 2021, Chivu a antrenat Inter U19, cu care a cucerit titlul în campionatul de tineret și a adunat un total de 112 meciuri, alături de care a înregistrat 55 victorii, 34 egaluri și 23 înfrângeri.

De asemenea, a pregătit echipa în Youth League din 2021 până în 2024, dar nu a reușit să depășească play-off-urile pentru șaisprezecimi.

Am câștigat și la Primavera, asta nu mi-o poate lua nimeni. Am plâns la Primavera. A fost frumos, aveam un grup minunat de băieți care și-au dat sufletul. Am ajuns în finală, câștigând cu 2-1 împotriva celei mai puternice echipe din campionat, iar acel trofeu nu mi-l poate lua nimeni. Sunt extrem de fericit pentru parcursul făcut în sectorul de tineret. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

