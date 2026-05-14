Dopaj: 11 ani suspendare! Ce truc făcea căpitanul naționalei pentru a evita sistemul antidoping

Merab Sharikadze (32 de ani) a fost căpitanul selecționatei de rugby a Georgiei, principalul pedepsit într-un scandal major de dopaj. Federația internațională și WADA au anchetat patru ani acest caz.

Un scandal de dopaj care lovește rugbyul și o țară care capătă importanță în acest sport.

Georgia ocupă momentan locul 13 în clasamentul mondial, la doar 7,7 puncte de Italia (ultima poziție în Top 10) și la 3,1 puncte de Țara Galilor (11).

Sharikadze a fost căpitanul Georgiei la ultimul Mondial de Rugby

Merab Sharikadze a jucat peste un deceniu la echipa națională, a fost și căpitanul el, inclusiv la Campionatul Mondial din 2023. Dar cariera lui s-a încheiat după o pedeapsă dură.

105 selecții are Merab Sharikadze la naționala Georgiei de rugby

Centrul născut în Rusia, la Moscova, care evoluat șase ani în Franța, la Bourg-en-Bresse și Aurillac, între 2013 și 2019, a fost cel care a beneficiat cel mai mult de trucul făcut de georgieni la selecționată pentru a-i ajuta pe internaționali să evite rezultate pozitive la testele doping.

Sharikadze și alți 5 jucători georgieni înlocuiau probele de urină

Înlocuiau probele de urină cu unele curate, potrivit Daily Mail. Exact cum procedau rușii cu sportivii lor în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2014 (Sochi).

Merab Sharikadze (dreapta, în alb, placat), într-un meci jucat de Georgia împotriva Scoției, în 2023. Foto: Imago

Astfel, testele ieșeau negativ, deși Sharikadze și alți jucători luau droguri recreaționale (mai ales canabis, ilegal în Georgia) și analgezicul tramadol, care nu era la acea vreme pe lista substanțelor blocate de Agenția Mondială Antidoping, dar interzis acum de WADA.

Aceasta a fost cea mai amplă anchetă antidoping făcută vreodată în rugbyul mondial. World Rugby, potrivit Daily Mail

World Rugby: suspendări între 9 luni și 11 ani contra Georgiei

Îi ajuta medicul naționalei, Nutsa Shamatava. Acesta afla de la autoritățile antidoping georgiene când urmau testele și îi sprijinea pe internaționali să fenteze sistemul.

După o anchetă care a durat patru ani, numită „Operațiunea Obsidian” și făcută de federația internațională (World Rugby) împreună cu WADA, au fost anunțate sancțiunile.

Șase sportivi și doctorul Shamatava au fost excluși din sport, de la 9 luni la 11 ani:

Merab Sharikadze - 11 ani.

Giorgi Chkoidze - 6 ani.

Lasha Khmaladze - 3 ani.

Miriani Modebadze - 3 ani.

Otar Lashkhi - 3 ani.

Lasha Lomidze - 9 luni.

Nutsa Shamatava - 9 ani.

35 de ani și 9 luni este totalul suspendărilor dictate de World Rugby împotriva jucătorilor georgieni și a doctorului Nutsa Shamatava

