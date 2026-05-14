Coelho, primul trofeu în România Ce a declarat antrenorul Craiovei, după finala Cupei: „Sunt norocos că pot lucra cu acești băieți”

U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit la finalul partidei de pe Municipalul din Sibiu.

Odată cu această victorie, tehnicianul portughez și-a trecut în palmares primul trofeu în România.

U CLUJ - U CRAIOVA. Filipe Coelho: „Meritam să câștigăm în 90 de minute”

La finalul partidei, Filipe Coelho și-a lăudat jucătorii și a vorbit despre ce va urma pentru echipa sa la meciul din campionat.

„Merităm acest trofeu. Toți oamenii din oraș, toți cei din club meritau asta. Așa cum am spus și înainte de meci, atunci când ajungi într-o finală, o echipă câștigă, iar cealaltă pierde.

În opinia mea, meritam să câștigăm în 90 de minute, fără să ajungem în prelungiri și la penalty-uri.

Am simțit pe tot parcursul șederii mele aici că lumea ne-a fost alături.

Cel mai important acum este că îmi văd jucătorii fericiți, alături de familiile lor. Sunt norocos că pot lucra cu acești băieți și sunt foarte mândru de ei”, a spus Coelho la Prima Sport.

Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ. Urmează un meci dificil, ne vom pregăti, pentru că știm că nu va fi deloc ușor, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun. Filipe Coelho

Pentru ambele formații urmează duelul din Liga 1, meci extrem de important duminică, deoarece, în cazul unei victorii, Universitatea Craiova poate câștiga și campionatul.

FOTO. Bucuria oltenilor, după câștigarea Cupei României

