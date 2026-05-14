Emil Boc (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Capul sus, Codrea!" VIDEO. Emil Boc a confundat jucătorii echipei favorite, după finala Cupei României + cum l-a numit pe Hagi

alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 01:25
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 01:35
  • U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.). Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a confundat doi jucători ai echipei favorite, după înfrângerea din finala Cupei României.
  • Edilul a vorbit și despre selecționerul Gheorghe Hagi.

Mare fan al Universității Cluj, Emil Boc nu putea rata meciul decisiv disputat de echipa antrenată de Cristiano Bergodi la Sibiu.

U CLUJ - U CRAIOVA 0-0 (5-6 d.p.) Emil Boc: „Capul sus, Codrea!”

După partidă, primarul din Cluj-Napoca a fost rugat să vorbească despre emoțiile care l-au încercat în timpul loviturilor de departajare.

Boc i-a transmis un mesaj de încurajare singurului jucător care a ratat, însă l-a confundat pe Iulian Cristea cu Dorin Codrea.

„Inima trebuie să o văd la EKG, atunci aș putea să vă spun Intensitate maximă, așa cum cred că au trăit-o toți suporterii Universității Cluj, ne-am bucurat de fiecare penalty marcat, ne-am întristat de fiecare primit.

Ni s-au oprit bătăile inimii pentru câteva secunde la ultimul penalty, al lui Codrea. Capul sus, Codrea, nu-i nimic, mergem mai departe!

Asta face parte din viață. Știți cum se spune în sport: «Ai învins, continuă! Ești învins, continuă!»”, a afirmat Boc.

Emil Boc, după ce U Cluj a pierdut finala Cupei României: „Îi așteaptă un infern în Bănie”

Boc a felicitat Universitatea Craiova pentru trofeul câștigat, însă a transmis și un avertisment înainte de meciul direct de duminică, din Liga 1.

Cu două etape rămase de disputat din play-off, cele două echipe sunt despărțite de un singur punct.

„În primul rând eu vreau să-i felicit pe băieții de la Universitatea Cluj pentru dedicare, implicare, efort. Au luptat extraordinar, au dat tot ce a fost mai bun. Asta este, până la urmă, cineva trebuie să câștige.

Felicit Universitatea Craiova, au câștigat Cupa României, bravo lor, dar să știe că-i așteaptă un infern în Bănie, duminică. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul. Până la urmă, asta e frumusețea fotbalului, ne bucurăm că ne putem bucura de fotbal, de asemenea meciuri de calitate.

Le spun băieților de la Universitatea că suntem mândri de ei, așa cum ei știu, suntem alături de ei și la bine și la greu. În seara asta au dat tot ce e mai bun pentru U Cluj, loteria penaltiurilor întotdeauna face diferența într-un sens sau altul, dar mergem mai departe. Am pierdut o bătălie, dar nu și războiul.

Felicitări Universității Craiova, succes în Europa League. În Champions League sau Europa League, asta vom vedea duminică.

Nu o să ajung la Craiova, deși mi-aș dori din suflet să fiu acolo, alături de băieți. În seara asta au jucat de la egal la egal, așa va fi și la Craiova. Orice poate face diferența, jucăm relaxați, tocmai de aceea s-ar putea să câștigăm, nu se știe”, a mai spus edilul.

Superbă atmosfera, a fost un duel studențesc și pe teren și în tribune. Felicit ambele galerii, mă bucur că au venit atât de mulți clujeni aici, îi felicit și pe cei de la Craiova, au avut o scenografie excepțională. Cred că a fost un câștig pentru fotbalul românesc ce am văzut în seara asta la Sibiu. Emil Boc, primar Cluj-Napoca

Emil Boc, despre Gheorghe Hagi: „E căpitanul naționalei României”

Vorbind despre selecționerul Gheorghe Hagi, care a fost prezent pe stadionul din Sibiu, Boc a afirmat că acesta este „căpitanul” naționalei României.

„Ne-am întâlnit, îl felicit, e omul potrivit la locul potrivit. Spuneam, mai în glumă, mai în serios, că e omul bun și pomul copt.

E capabil să inspire, să spună «Dacă noi am reușit, și voi puteți reuși», să ducă din nou România acolo unde cu toții așteptăm. Cred în Hagi, întotdeauna am crezut în el, cred că și de data aceasta va face ceea ce trebuie pentru echipa națională.

Invitația e întotdeauna deschisă (n.r. - la meciurile lui U Cluj), el este căpitanul echipei naționale a României, nu doar al Clujului, sunt convins că va fi și la Cluj prezent când vremea va permite. Ținem pumnii, e un moment de început, dar avem încredere în inspirația pe care o are”, a mai spus Boc.

Emil Boc, declarații după ce U Cluj a fost învinsă de U Craiova în finala Cupei României:

