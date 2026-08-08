„M-au distrus complet” Fostă campioană mondială, acuzații grave la adresa Federației Americane de Bob și a Comitetului Olimpic: „Nicio radiografie sau RMN”

- Lolo Jones (44 de ani), atletă din SUA și fostă campioană mondială la bob, a făcut acuzații grave la adresa Federației Americane de Bob, dar și a Comitetului Olimpic și Paralimpic.
Sportiva susține că cele două foruri i-au refuzat îngrijirile medicale de care avea nevoie, după accidentarea gravă suferită în martie 2025.
Lolo Jones: „M-au distrus complet”
Jones a suferit o leziune a măduvei spinării în timp ce se antrena și testa o sanie nouă, cu câteva zile înainte de Campionatele Mondiale de la Lake Placid, New York.
„Toată lumea crede că accidentele sunt cea mai înfricoșătoare parte a sportului de bob. Încercați, în schimb, să vă confruntați cu mașinăria de la Comitetul Olimpic și Federația de Bob, pentru a cere îngrijiri medicale de bază pentru un sportiv rănit.
Mi-au încălcat drepturile, m-au distrus complet și nimeni nu a fost tras la răspundere. În sfârșit, adevărul iese la iveală”, a scris sportiva pe platforma X.
Jones s-a ales cu „dureri imense în zona lombară, amorțeală, instabilitate a picioarelor și pierderea controlului asupra vezicii urinare”, potrivit unei pubicații independente, care a abordat cazul, informează nypost.com.
Sportiva a mai transmis că „nu i-a fost făcută niciodată o radiografie sau un RMN” de către Comitet, care nu i-a permis nici măcar să folosească baia cu gheață pentru ameliorarea durerilor.
Ulterior, forul ar fi recunoscut că i-a refuzat în mod nedrept îngrijirile medicale lui Jones.
Lolo Jones a participat apoi la Campionatele Mondiale din 2025 și a terminat pe locul șase, în ciuda accidentării grave pe care o suferise.
După competiție, sportiva a făcut mai multe investigații din bani proprii, iar RMN-ul a arătat că a suferit o hernie de disc, rupturi la vertebrele L3, L4 și L5 și scurgeri de lichid cefalorahidian, mai susține sursa citată.