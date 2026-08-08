„M-au distrus complet” Fostă campioană mondială, acuzații grave la adresa Federației Americane de Bob și a Comitetului Olimpic: „Nicio radiografie sau RMN”

Lolo Jones (44 de ani), atletă din SUA și fostă campioană mondială la bob, a făcut acuzații grave la adresa Federației Americane de Bob, dar și a Comitetului Olimpic și Paralimpic.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Sportiva susține că cele două foruri i-au refuzat îngrijirile medicale de care avea nevoie, după accidentarea gravă suferită în martie 2025.

Lolo Jones: „ M-au distrus complet”

Jones a suferit o leziune a măduvei spinării în timp ce se antrena și testa o sanie nouă, cu câteva zile înainte de Campionatele Mondiale de la Lake Placid, New York.

„Toată lumea crede că accidentele sunt cea mai înfricoșătoare parte a sportului de bob. Încercați, în schimb, să vă confruntați cu mașinăria de la Comitetul Olimpic și Federația de Bob, pentru a cere îngrijiri medicale de bază pentru un sportiv rănit.

Mi-au încălcat drepturile, m-au distrus complet și nimeni nu a fost tras la răspundere. În sfârșit, adevărul iese la iveală”, a scris sportiva pe platforma X.

Everyone thinks crashing is the scariest part of bobsled. Try taking on the machine of @usopc and USA Bobsled to demand basic care for an injured athlete instead.



They stripped my rights, completely destroyed me, and no one was held accountable. Finally, the truth is getting… pic.twitter.com/mQc6q3fECp — Lolo Jones (@lolojones) July 29, 2026

Jones s-a ales cu „dureri imense în zona lombară, amorțeală, instabilitate a picioarelor și pierderea controlului asupra vezicii urinare”, potrivit unei pubicații independente, care a abordat cazul, informează nypost.com.

Sportiva a mai transmis că „nu i-a fost făcută niciodată o radiografie sau un RMN” de către Comitet, care nu i-a permis nici măcar să folosească baia cu gheață pentru ameliorarea durerilor.

Ulterior, forul ar fi recunoscut că i-a refuzat în mod nedrept îngrijirile medicale lui Jones.

Lolo Jones a participat apoi la Campionatele Mondiale din 2025 și a terminat pe locul șase, în ciuda accidentării grave pe care o suferise.

După competiție, sportiva a făcut mai multe investigații din bani proprii, iar RMN-ul a arătat că a suferit o hernie de disc, rupturi la vertebrele L3, L4 și L5 și scurgeri de lichid cefalorahidian, mai susține sursa citată.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport