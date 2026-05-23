„Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta” Denis Alibec, furios după Chindia - Farul 3-3: „Nu ne explicăm”

CHINDIA - FARUL 3-3. Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, nu-și explică ce se întâmplă cu echipa, după remiza din turul de menținere/ promovare în Liga 1.

Denis Alibec (35 de ani), atacantul „marinarilor”, nu-și explică ce se întâmplă cu echipa, după remiza din Returul este programat duminică, 31 mai, de la ora 20:30.

Alibec s-a arătat indignat de rezultatul partidei și de situația în care se află Farul.

CHINDIA - FARUL 3-3 . Denis Alibec: „Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta”

„Suntem nemulțumiți că am luat trei goluri de la Chindia Târgoviște. Nu știu... Nu știu ce se întâmplă cu clubul acesta. Nu reușim să câștigăm.

Avem atâtea ocazii, luăm goluri pe greșelile noastre. Mai este un meci și sper să-l tratăm cu maturitate, pentru că avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem jucători cu experiență și totul depinde de noi.

Cu siguranță, cu gândul acesta am venit (n.r. să rezolve barajul din tur), dar, din păcate, am primit gol, a trebuit să revenim de două ori și lucrul ăsta ne-a costat.

Nu ne explicăm nici noi. Am avut să facem 3-1 și cred că meciul era gata, dar vedeți cum este fotbalul, se întoarce roata și reușesc ei să marcheze două goluri. Un meci greu, este și foarte multă presiune pe noi. Ei nu au nimic de pierdut, sunt outsideri și joacă dezinvolt.

Echipa este dependentă de toți jucătorii. Dacă unul sau doi nu joacă bine, se simte. Avem nevoie de toți ca să reușim să câștigăm acasă”, a declarat Alibec, citat de digisport.ro.

FOTO. Golul controversat marcat de Denis Alibec în Chindia - Farul 3-3

VIDEO. Ratarea uluitoare a lui Ivan Pesic și reușita din Chindia - Farul 3-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport