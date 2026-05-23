Hull City revine în Premier League „Tigrii” au învins-o pe Middlesbrough cu un gol marcat în minutul 90+5! Premiul: 200 de milioane de lire sterline

Hull City a învins-o pe Middlesbrough, scor 1-0, în finala barajului de promovare în Premier League.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Oliver Mc Burnie (29 de ani) în minutul 90+5!

Învinsă în semifinale de Southampton (1-2 la general), Middlesbrough a ajuns să joace finala pentru promovarea în Premier League, după ce a profitat de excluderea „sfinților” din play-off, ca urmare a scandalului de spionaj din Anglia.

De partea celalată, Hull a trecut de Milwall, scor 2-0 la general.

Miza uriașă a partidei și-a spus cuvântul, iar duelul de pe Wembley a fost unul sărac în ocazii.

„Coșmarul” FCSB-ului a dominat la capitolul posesiei și al șuturilor expediate spre poartă, însă singurele mingi cadrate le-au aparținut celor de la Hull City.

Au fost doar două, însă cel din minutul 90+5 a fost decisiv. Eroul „tigrilor” a fost scoțianul Oliver McBurnie.

Atacantul scoțian a profitat de o respingere în față a lui Ivor Pandur (26 de ani) și a trimis mingea în poarta goală.

Astfel, Hull City va reveni în Premier League după o pauză de 9 ani! Coventry City și Ipswich Town sunt celelalte echipe care au promovat.

Burnley și Wolves au retrogradat în Championship, iar ultima echipă care va pica se va decide între West Ham și Tottenham, în ultima etapă a acestui sezon de Premier League, programată duminică.

200 de milioane de lire sterline încasează un club care promovează în Premier League. Suma, generată pe parcursul a trei sezoane, include drepturile de televizare, veniturile comerciale și plățile compensatorii în caz de retrogradare

Statisticile meciului Hull City - Middlesbrough 1-0

Posesie: 32-68

Total șuturi: 9-13

Șuturi pe poartă: 2-0

Cornere: 1-3

Sursă: flashscore.ro

VIDEO. Festivitatea de premiere a lui Hull City, după promovarea în Premier League

