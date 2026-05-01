Jackpot pentru Chivu Suma uriașă pe care tehnicianul român o va împărți cu jucătorii după câștigarea titlului în Serie A

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) este foarte aproape de titlu în Serie A.

Pentru această performanță, tehnicianul român va împărţi cu staff-ul şi cu jucătorii săi o sumă uriașă.

Este doar o chestiune de timp până când Inter va deveni campioana Italiei. Echipa pregătită de Cristi Chivu are un avans de 10 puncte față de Napoli, ocupanta locului secund, cu 4 etape înainte de final.

Suma uriașă pe care Chivu o va împărți cu jucătorii după câștigarea titlului în Serie A

Pentru cucerirea titlului în Serie A, jucătorii și antrenorii au stipulate în contract bonusuri uriașe. Suma totală ajunge la aproximativ 6 milioane de euro , scrie gazzeta.it.

Sursa menționată notează că fanii lui Inter sunt și ei gata de sărbătoare.

Pe 17 mai, atunci când „nerazzurrii” au programat meciul cu Verona, ultimul de pe teren propriu din acest sezon, suporterii vor sărbători câștigarea unui nou Scudetto cu o fiestă uriașă pe străzile din Milano.

Ar putea fi dublă sărbătoare pentru Inter. Pe 13 mai, formația antrenată de Cristi Chivu va da piept cu Lazio, în finala Cupei Italiei.

Un posibil rezultat negativ pe Olimpico nu ar schimba însă planurile, iar lucrurile se vor desfășura așa cum au fost programate inițial.

2024 este anul în care Inter a cucerit ultimul titlu în Serie A

Cum ar putea Inter să devină campioană din acest weekend

În runda 35 din Serie A, Inter va da piept cu Parma, într-un meci programat duminică, de la ora 21:45.

Pentru a deveni matematic campioană, gruparea antrenată de Cristi Chivu are nevoie ca unul dintre următoarele scenarii să se îndeplinească:

victorie în meciul de pe „Meazza”

Napoli și AC Milan să nu câștige meciurile cu Como, respectiv Sassuolo

