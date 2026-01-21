Complexul lui Chivu Care este marea problemă a Interului actual.  De ce cade constant în anumite meciuri
Complexul lui Chivu Care este marea problemă a Interului actual. De ce cade constant în anumite meciuri

  • Cristi Chivu antrenează liderul din Serie A, câștigă cu Inter partidele împotriva unor adversari mai slabi, dar le pierde pe cele în fața echipelor puternice. În Ligă, a treia înfrângere consecutivă e alarmantă.

Cristi Chivu a fost chemat să resusciteze Interul în vară, când echipa era la pământ, afectată de înfrângerea extremă suferită în finala Ligii Campionilor: 0-5 cu PSG.

Privită din perspectiva locului în Serie A, misiunea antrenorului în vârstă de 45 de ani a fost reușită până acum.

Interul lui Chivu, lider în Serie A, dar învins de Milan, Napoli și Juventus

Nerazzurrii sunt primii în campionat după 21 de etape, ținând marii rivali în spate.

  • 3 puncte în fața lui Milan (locul 2).
  • 6 puncte de Napoli (3). 
  • 7 puncte de AS Roma (4). 
  • 10 puncte de Juventus (5). 

Problemele lui Chivu apar la confruntările cu adversari puternici. În meciurile directe, se chinuie, nu reușește să reziste.

Din cele patru eșecuri înregistrate în acest sezon de Serie A, trei au fost în duelurile importante.

  • 3-4 cu Juventus (d), 1-3 cu Napoli (d), 0-1 cu Milan (a). Plus cea cu Udinese, 1-2 (a). 

A obținut un singur succes, 1-0 cu AS Roma (d), obținând încă un punct cu Napoli, 2-2 (a).

Chivu și Inter, înfrângeri pe linie în Ligă cu adversari tari

În Champions League, diferența este mult mai clară. Câștigă cu formații mai slabe, cedează cu cele tari.

Startul a fost foarte bun, patru victorii în primele patru etape.

  • 2-0 cu Ajax (d), 3-0 cu Slavia Praga (a), 4-0 cu Union SG (d), 2-1 cu Kairat (a).
Împotriva lui Arsenal, fisurile Interului lui Chivu au reapărut Foto: Imago Împotriva lui Arsenal, fisurile Interului lui Chivu au reapărut Foto: Imago
Împotriva lui Arsenal, fisurile Interului lui Chivu au reapărut Foto: Imago

A urmat însă căderea. În ultimele trei întâlniri, a pierdut de fiecare dată.

  • 1-2 cu Atletico (d), 0-1 cu Liverpool (a), 1-3 cu Arsenal (a).

Chivu nu-i poate aduce pe jucători, mai ales psihic, la înălțimea provocărilor

Înfrângerea cu Arsenal, marți seară, evidențiază că Interul 2025-2026 are un complex în partidele cu rivali aflați cel puțin la nivelul său.

Chivu, sfaturi pentru Sucic în timpul meciului cu Arsenal Foto: Imago Chivu, sfaturi pentru Sucic în timpul meciului cu Arsenal Foto: Imago
Chivu, sfaturi pentru Sucic în timpul meciului cu Arsenal Foto: Imago

Chivu nu poate încă să-i aducă pe jucători, fizic, tehnic și mai ales psihic, la înălțimea provocărilor. Iar în Ligă, vor fi meciuri tot mai dificile după faza principală a competiției.

Lautaro și coechipierii săi par afectați și acum de acel 0-5 cu PSG, pe 31 mai.

Momentan, sunt pe locul 9 în Champions, chiar sub linia care asigură calificarea directă în optimile de finală.

Dacă rămân acolo și după ultima etapă, la Dortmund, contra Borussiei (28 ianuarie), vor juca întâi în play-off-ul CL.

