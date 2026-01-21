„O echipă fantastică” Mikel Arteta, laude pentru echipa lui Chivu, după meciul din Liga Campionilor: „Ne-au făcut să suferim” + Ce spune o legendă a lui Inter

INTER - ARSENAL 1-3. Mikel Arteta (43 de ani), antrenorul „tunarilor”, a lăudat echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), la finalul partidei din Liga Campionilor.

Tehnicianul spaniol a fost impresionat de formația italiană.

Mikel Arteta a lăudat-o pe Inter, după meciul din Liga Campionilor: „O echipă fantastică”

Întrebat la finalul partidei dacă Inter i-a dat bătăi de cap echipei sale, spaniolul a spus:

„Inter e o echipă fantastică, cu o organizare spectaculoasă și niște mișcări greu de controlat. Au alergat mult și au dominat uneori, ceea ce ne-a făcut să suferim”, a declarat Mikel Arteta, conform fcinternews.it.

O părere similară cu cea a lui Arteta a avut și Giuseppe Bergomi, legenda celor de la Inter. Acesta a declarat că echipa lui Chivu a jucat bine, însă nu a fost peste Arsenal.

„Inter a fost bună, a făcut tot ce a putut. Echipa este foarte bună acum, dar nu a fost niciodată cea mai puternică în acest meci, iar când te confrunți cu echipe de top trebuie să faci un joc perfect”, a spus Bergomi, citat de fcinter1908.it.

Inter, înfrângere pe teren propriu cu Arsenal

Trupa lui Arteta a început bine meciul, reușind să deschidă scorul în minutul 10, grație golului marcat de Gabriel Jesus.

La doar 8 minute distanță, Inter a restabilit egalitatea pe tabelă după golul lui Petar Susic. Egalitatea nu s-a menținut mult, deoarece în minutul 31, Gabriel Jesus a reușit „dubla”.

Londonezii au reușit să stabilească scorul final în minutul 84, atunci când Viktor Gyokeres și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după o pasă primită de la Bukayo Saka.

După victoria de la Milano, Arsenal rămâne pe primul loc în grupa de Liga Campionilor, cu 21 de puncte acumulate, în timp ce Inter se află pe locul 9, poziție care duce în play-off.

