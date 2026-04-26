„Știu ce gândesc jucătorii” Subiectul evitat de Chivu după remiza cu Torino: „Vorbesc despre fotbal, sunt plătit să antrenez”
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Campionate

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 23:03
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 23:58
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit despre remiza „nerazzurrilor” cu Torino, scor 2-2.

Chiar dacă a obținut doar un egal, formația antrenată de Cristi Chivu rămâne lider detașat în Serie A, cu 79 de puncte, 10 față de Napoli.

Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește și
Citește mai mult
Cristi Chivu: „Este meritul lui Torino pentru că nu au renunțat”

„Există dezamăgire. Am condus, dar am suferit pe final, acolo unde ei au arătat mai multă energie. Primul gol ne-a speriat, iar al doilea a venit ca urmare a panicii noastre.

Am încercat să facem 3-2, dar în anumite meciuri riști să pierzi. Este meritul lui Torino, care nu a renunțat niciodată și ar fi putut chiar să preia conducerea.

Calhanoglu nu era bine, Dumfries a avut și el probleme. Nu este niciodată ușor să mergi pe anumite stadioane la un moment dat în sezon, după ce ai depus atâta efort.

Poate ești cu 2-0 în avantaj și crezi că totul e ușor, ai totul sub control, iar apoi se face 2-1 din cauza unei greșeli”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Cristi Chivu, despre oboseala psihică a jucătorilor: „Am fost și eu în câteva vestiare și știu ce gândesc”

„Toată lumea poate înțelege. Am fost și eu în câteva vestiare și știu prin ce trec. Înțeleg ce gândesc anumiți jucători, cum percep mediul de la Inter.

Trebuie să-i înțelegem mai mult, să le spunem adevărul, să fim consecvenți în ceea ce facem, fără a regresa în gândirea noastră sau în ceea ce am încercat să realizăm încă de la început.

Încerci ca antrenor, dar apoi ai nevoie de un răspuns din partea unui grup care trebuie să creadă în tine, să te susțină și să ridice ceea ce încerci să realizezi dintr-o perspectivă umană.

Am avut un sezon grozav, câștigând de 25 de ori, dacă nu mă înșel, și marcând peste 100 de goluri, inclusiv în Cupe. Nu a fost ușor, dar totul se datorează lor. Am încercat să oferim ceva, iar ei au făcut o treabă bună”, a mai spus Cristi Chivu.

Întrebat despre scandalul privind influențarea VAR-ului și de delegarea „centralilor” preferați de Inter la meciurile „nerazzurrilor”, Cristi Chivu a declarat:

„Vorbesc despre fotbal. Sunt antrenor și sunt plătit să pregătesc meciurile cât mai bine posibil și să transmit calm și motivație adecvată”.

Citește și

Dinamo, mesaj anti-rasism Mesajul postat de „câini”  pe rețelele de socializare, înainte de meciul cu Rapid
Superliga
21:53
Citește mai mult
Momente de panică pe Arena Națională  FOTO. Unui fan i s-a făcut rău pe stadion înainte de Dinamo - Rapid
Superliga
21:45
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
serie a torino Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Handbal
16:26
Citește mai mult
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Opinii
15:18
Citește mai mult
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
Superliga
15:59
Citește mai mult
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
Nationala
15:30
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:26
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
17:50
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
16:34
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
16:46
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Săracul Rădoi

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Top stiri
„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
Tenis
14:44
Citește mai mult
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
Superliga
13:50
Citește mai mult
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Campionatul Mondial
15:02
Citește mai mult
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
B365
26.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 47 rapid 47 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share