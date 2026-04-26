„Știu ce gândesc jucătorii” Subiectul evitat de Chivu după remiza cu Torino: „Vorbesc despre fotbal, sunt plătit să antrenez”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a vorbit despre remiza „nerazzurrilor” cu Torino, scor 2-2.

Chiar dacă a obținut doar un egal, formația antrenată de Cristi Chivu rămâne lider detașat în Serie A, cu 79 de puncte, 10 față de Napoli.

Cristi Chivu: „Este meritul lui Torino pentru că nu au renunțat”

„Există dezamăgire. Am condus, dar am suferit pe final, acolo unde ei au arătat mai multă energie. Primul gol ne-a speriat, iar al doilea a venit ca urmare a panicii noastre.

Am încercat să facem 3-2, dar în anumite meciuri riști să pierzi. Este meritul lui Torino, care nu a renunțat niciodată și ar fi putut chiar să preia conducerea.

Calhanoglu nu era bine, Dumfries a avut și el probleme. Nu este niciodată ușor să mergi pe anumite stadioane la un moment dat în sezon, după ce ai depus atâta efort.

Poate ești cu 2-0 în avantaj și crezi că totul e ușor, ai totul sub control, iar apoi se face 2-1 din cauza unei greșeli”, a declarat Cristi Chivu, conform fcinternews.it.

Cristi Chivu, despre oboseala psihică a jucătorilor: „Am fost și eu în câteva vestiare și știu ce gândesc”

„Toată lumea poate înțelege. Am fost și eu în câteva vestiare și știu prin ce trec. Înțeleg ce gândesc anumiți jucători, cum percep mediul de la Inter.

Trebuie să-i înțelegem mai mult, să le spunem adevărul, să fim consecvenți în ceea ce facem, fără a regresa în gândirea noastră sau în ceea ce am încercat să realizăm încă de la început.

Încerci ca antrenor, dar apoi ai nevoie de un răspuns din partea unui grup care trebuie să creadă în tine, să te susțină și să ridice ceea ce încerci să realizezi dintr-o perspectivă umană.

Am avut un sezon grozav, câștigând de 25 de ori, dacă nu mă înșel, și marcând peste 100 de goluri, inclusiv în Cupe. Nu a fost ușor, dar totul se datorează lor. Am încercat să oferim ceva, iar ei au făcut o treabă bună”, a mai spus Cristi Chivu.

Întrebat despre scandalul privind influențarea VAR-ului și de delegarea „centralilor” preferați de Inter la meciurile „nerazzurrilor”, Cristi Chivu a declarat:

„Vorbesc despre fotbal. Sunt antrenor și sunt plătit să pregătesc meciurile cât mai bine posibil și să transmit calm și motivație adecvată”.

