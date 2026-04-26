DINAMO - RAPID. Unui suporter i s-a făcut rău în tribună, înainte de startul meciului.

Cu puțin timp înainte de startul meciului, la tribuna a doua au fost nevoiți să intervină medicii.

În sectorul 15 al tribunei a doua a Arenei Naționale, unui suporter i s-a făcut rău. Acesta căzut pe scaun, iar cei prezenți s-au chinuit să îl ridice.

După câteva momente în care acesta a rămas inert, au intervenit atât medicii, cât și jandarmeria, acesta fiind scos de pe stadion și transportat la spital.

Au fost momente de panică pe Arenă, femeia care îl însoțea pe acesta fiind surprinsă plângând pe scările de la stadion.

