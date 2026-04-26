Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), a remizat, scor 2-2, cu Torino, în etapa #34 din Serie A.

„Nerazzurrii” au deschis scorul prin Marcus Thuram în minutul 23, după o centrare excelentă a lui Dimarco.

Torino - Inter 2-2 . Pas greșit pentru echipa lui Cristi Chivu

Fundașul lateral al lui Inter a fost decisiv și la reușita lui Bisseck din minutul 61, când trupa lui Chivu s-a desprins la 2-0.

Părea că gruparea de pe „Meazza” va pleca cu toate cele trei puncte de la Torino, însă relaxarea din finalul partidei a costat-o.

Giovanni Simeone a redus din handicap pentru gazde, în minutul 70.

Piemontezii au restabilit egalitatea opt minute mai târziu prin Nikola Vlasic, cel care a transformat un penalty dictat de central cu ajutorul VAR-ului, după un henț al lui Carlos Augusto.

Până la final, Inter nu a mai reușit să înscrie golul care să-i aducă toate punctele.

Inter poate deveni matematic campioană la meciul cu Parma

Cu toate acestea, formația antrenată de Cristi Chivu rămâne lider detașat în Serie A, cu 79 de puncte, 10 față de Napoli.

„Nerazzurrii” pot pune matematic mâna pe titlu etapa viitoare, în cazul unui succes în meciul cu Parma, echipa de la care Chivu a venit pe „Meazza”.

Duelul Inter - Parma este programat duminică, 3 mai, cu începere de la ora 21:45.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport