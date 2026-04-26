Dinamo a postat un videoclip cu un mesaj anti-rasism pe rețelele de socializare înainte de partida cu Rapid.

Cele două rivale bucureștene se întâlnesc în derby-ul etapei șase din play-off.

Dinamo, videoclip anti-rasism înainte de derby-ul cu Rapid

Înainte de meci, pe conturile clubului Dinamo a fost publicat un videoclip în care mai mulți jucători, dar și staff-ului tehnic, transmit mesaje anti-rasism.

În descrierea videoclipului a apărut și mesajul: „Singurele culori care contează sunt cele ale echipei pe care o reprezinți!”.

Această acțiune face parte din sancțiunea pe care Dinamo a primit-o, ca urmare a bannerelor rasiste afișate de suporterii „câinilor” la partida de pe Giulești, din turul play-off-ului.

Ca urmare a acțiunilor rasiste ale suporterilor, clubul Dinamo este obligat să participe la astfel de acțiuni.

În plus, la intrările de la tribuna a doua și peluza „Cătălin-Hîldan” se strâng semnături pentru abrogarea legii „Vexler”.

Legea „Vexler” este o lege din România, adoptată în anul 2025, care înăsprește regulile împotriva extremismului.

