Revoluție la Inter Planurile lui Chivu pentru perioada de mercato din vară » A pus ochii pe un alt adversar al României 

Cristi Chivu (45 de ani) pregătește o adevărată revoluție la Inter începând cu sezonul viitor.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de a realiza eventul în acest sezon, iar oficialii lui Inter au început deja să contureze strategia pentru perioada de mercato din vară, în contextul în care mai multor jucători le expiră contractele.

Kerim Alajbegovic, dorit de Inter

Recent, presa din Italia a scris că gruparea antrenată de Cristi Chivu a ajuns la un acord cu Tarik Muharemovic (23 de ani), fundașul central al celor de la Sassuolo.

Bosnicul ar urma să semneze cu echipa de pe „Meazza” în vară.

După Muharemovic, Inter a pus ochii și pe conaționalul acestuia, Kerim Alajbegovic (18 ani)

Tânărul împrumutat de Bayern Leverkusen la Red Bull Salzburg a impresionat cu evoluțiile sale pentru formația din Austria și a fost un factor decisiv în calificarea fostei adversare a României la Campionatul Mondial.

Kerim Alajbegovic/ Foto: IMAGO

Pentru semnătura lui Alajbegovic, Inter se va lupta cu alți granzi: Arsenal, Napoli, AC Milan și AS Roma.

„Tânărul jucător născut în 2007 a profitat la maximum de această ocazie de a se pune în valoare; va face același lucru și în SUA, Canada și Mexic, dar, între timp, a atras deja atenția mai multor cluburi de top din Europa.

În ultimele zile, în Anglia s-a vorbit insistent despre Arsenal, iar printre cluburile italiene interesate se numără Napoli, Milan și Roma. Dar nici Inter nu face excepție: clubul a pus ochii pe Alajbegovic. Interesul există, iar la momentul potrivit se va decide dacă se va face o ofertă pentru Leverkusen, deoarece întoarcerea în Germania va fi doar temporară”, scrie gazzeta.it.

12 goluri a marcat Kerim Alajbegovic în 40 de meciuri jucate în acest sezon

Cotidianul roz susține că Miralem Pjanic, fost jucător la Roma și Juventus, a fost ales ca mediator împreună cu tatăl său pentru un posibil transfer.

15 milioane de euro este cota lui Alajbegovic, potrivit transfermarkt.ro

Oumar Solet se află și el pe lista lui Chivu

Acerbi (38 de ani), Darmian (36 de ani) și De Vrij (34 de ani) se află printre jucătorii care o vor părăsi pe Inter la finele sezonului curent.

Cristi Chivu își dorește să întărească lotul și vrea să-l aducă pe Oumar Solet (26 de ani), fundașul central al celor de la Udinese, notează sursa citată.

Tehnicianul român l-a dorit pe stoperul francez și în vara anului trecut.

Oumar Solet a marcat în victoria lui Udinese, 2-1 cu Inter pe „Meazza” în acest sezon/ Foto: IMAGO

Solet a ajuns gratis la Udinese, iar friulanii sunt gata să-l cedeze pentru o ofertă cuprinsă între 20-25 de milioane de euro.

20 de milioane de euro este cota actuală a lui Solet, potrivit transfermark.ro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport