Revoluție la Inter Planurile lui Chivu pentru perioada de mercato din vară » A pus ochii pe un alt adversar al României

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 22:33
  • Cristi Chivu (45 de ani) pregătește o adevărată revoluție la Inter începând cu sezonul viitor.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape de a realiza eventul în acest sezon, iar oficialii lui Inter au început deja să contureze strategia pentru perioada de mercato din vară, în contextul în care mai multor jucători le expiră contractele.

Scandal uriaș în Italia VIDEO Meciul lui Chivu, implicat direct în acuzațiile de fraudă!  Imagini incredibile din camera VAR: „E penalty?” / „Vino la monitor!”
Kerim Alajbegovic, dorit de Inter

Recent, presa din Italia a scris că gruparea antrenată de Cristi Chivu a ajuns la un acord cu Tarik Muharemovic (23 de ani), fundașul central al celor de la Sassuolo.

Bosnicul ar urma să semneze cu echipa de pe „Meazza” în vară.

După Muharemovic, Inter a pus ochii și pe conaționalul acestuia, Kerim Alajbegovic (18 ani)

Tânărul împrumutat de Bayern Leverkusen la Red Bull Salzburg a impresionat cu evoluțiile sale pentru formația din Austria și a fost un factor decisiv în calificarea fostei adversare a României la Campionatul Mondial.

Pentru semnătura lui Alajbegovic, Inter se va lupta cu alți granzi: Arsenal, Napoli, AC Milan și AS Roma.

„Tânărul jucător născut în 2007 a profitat la maximum de această ocazie de a se pune în valoare; va face același lucru și în SUA, Canada și Mexic, dar, între timp, a atras deja atenția mai multor cluburi de top din Europa.

În ultimele zile, în Anglia s-a vorbit insistent despre Arsenal, iar printre cluburile italiene interesate se numără Napoli, Milan și Roma. Dar nici Inter nu face excepție: clubul a pus ochii pe Alajbegovic. Interesul există, iar la momentul potrivit se va decide dacă se va face o ofertă pentru Leverkusen, deoarece întoarcerea în Germania va fi doar temporară”, scrie gazzeta.it.

12 goluri
a marcat Kerim Alajbegovic în 40 de meciuri jucate în acest sezon

Cotidianul roz susține că Miralem Pjanic, fost jucător la Roma și Juventus, a fost ales ca mediator împreună cu tatăl său pentru un posibil transfer.

15 milioane de euro
este cota lui Alajbegovic, potrivit transfermarkt.ro

Oumar Solet se află și el pe lista lui Chivu

Acerbi (38 de ani), Darmian (36 de ani) și De Vrij (34 de ani) se află printre jucătorii care o vor părăsi pe Inter la finele sezonului curent.

Cristi Chivu își dorește să întărească lotul și vrea să-l aducă pe Oumar Solet (26 de ani), fundașul central al celor de la Udinese, notează sursa citată.

Tehnicianul român l-a dorit pe stoperul francez și în vara anului trecut.

Solet a ajuns gratis la Udinese, iar friulanii sunt gata să-l cedeze pentru o ofertă cuprinsă între 20-25 de milioane de euro.

20 de milioane de euro
este cota actuală a lui Solet, potrivit transfermark.ro

„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut  falimentul  clubului din Liga 1:  „La fel au făcut și ei”
Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Săracul Rădoi

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
