„M-am adresat instanțelor" Marius Măldărășanu a cerut falimentul clubului din Liga 1: „La fel au făcut și ei"
Marius Măldărășanu
„M-am adresat instanțelor” Marius Măldărășanu a cerut falimentul clubului din Liga 1: „La fel au făcut și ei”

Publicat: 25.04.2026, ora 21:12
Actualizat: 25.04.2026, ora 22:33
  • Marius Măldărășanu (51 de ani) a cerut falimentul lui Hermannstadt, invocând restanțe financiare.

Marius Mălădărășanu a părăsit-o pe Hermannstadt, în decembrie anul trecut, după ce a condus echipa patru ani și cinci luni.

Problemele financiare ale sibienilor au făcut ca tehnicianul și mai mulți jucători să rămână cu restanțe salariale.

Marius Măldărășanu a cerut falimentul lui Hermannstadt pentru o datorie de 76.000 de euro

Măldărășanu a decis să nu mai apeleze la comisiile Federației și să se adreseze direct în instanța de judecată, cerând falimentul clubului!

Potrivit informațiilor publicate de administratorul judiciar al AFC Hermannstadt în BPI, Marius Măldărășanu are de recuperat de la club suma de 76.000 de euro, fiind printre creditorii care au depus cereri de plată în trimestrul I din 2026.

În aceeași perioadă, au mai fost înregistrate solicitări din partea AJFP Sibiu și a U Craiova 1948 Club Sportiv SA, aceasta din urmă pentru 50.000 de euro plus TVA.

Alături de Marius Măldărășanu a mers în instanță și Cătălin Căbuz, fostul portar al echipei, ajuns între timp la FC Argeș, scrie oradesibiu.ro.

Între timp, formația de pe malul Cibinului și-a rezolvat problemele financiare și și-a achitat datoriile către cei doi.

Marius Măldărășanu: „Singurul mod prin care îmi puteam recupera banii”

Fostul tehnician al sibienilor a oferit explicații și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu a mers la comisiile FRF.

„Aşa este, m-am adresat instanţelor pentru a-mi recupera restanţele financiare. Nu doar eu, mai mulţi fotbalişti care au avut de recuperat bani au făcut acelaşi lucru.

Dar sunt sigur că niciunul dintre noi nu îşi doreşte falimentul lui Hermannstadt, dar am făcut asta pentru că era singurul mod prin care îmi puteam recupera banii.

Dacă m-ar fi sunat din club să îmi spună să mai amânăm, că sunt probleme sau alte chestii, nu aş fi avut o problemă.

Dar nu s-a întâmplat asta, iar pentru că echipa este în insolvenţă am discutat cu avocatul şi am convenit că trebuie să mergem în civil să recuperăm restanţele.

Acţiunea a fost începută la începutul lunii martie, iar un nou termen ar fi trebuit să fie pe 13 mai.

Din fericire, lucrurile s-au rezolvat. Au achitat ce au avut de achitat, am mai fost de acord cu eşalonarea unor sume până în luna septembrie, probabil că aveau nevoie să fie în regulă pentru licenţiere.

Dacă stăm să ne gândim, la fel au făcut şi ei. Când cei din Portugalia nu au dat banii la timp pentru transferul lui Ianis Stoica, cei de la Hermannstadt au mers la TAS”, a spus Măldărășanu, citat de fanatik.ro.

În acest moment, Hermannstadt ocupă locul 14, poziție de baraj pentru menținere/ retrogradare în Liga 1, cu 20 de puncte, la 3 în spatele Petrolului și al Farului, formație ce are un meci mai puțin disputat.

„Situația financiară a clubului de Hermannstadt este deficitară”

Administratorul judiciar explică, în documentele publicate în BPI, că problemele financiare ale lui Hermannstadt au fost provocate de un blocaj generat de mai multe sume importante neîncasate.

„La aceasta dată situația financiară a clubului de fotbal FC Hermannstadt este deficitară. Aceasta se datorează în principal blocajului financiar în care ne aflăm, blocaj generat de neîncasarea unor sume precum sunt:

  • a) 1.150.000 euro datorati de clubul din Portugalia reprezentând drepturi de transfer pentru jucătorul Stoica Ianis. Pentru recuperarea acestei sume am deschis dosar la FIFA (dosar 22667/2025).
  • b) 800.000 euro datorați de Federația Română de Fotbal pentru respectarea și îndeplinirea regulii „5+6" (folosirea a minim 5 jucători formați la nivel național eligibili pentru naționala României, în minimum 75% din meciurile de campionat și Cupă)
  • c) diferenta de 300.000 euro reprezentând parțial drepturi de transfer pentru jucătorul Tiago Gonzalves transferat în Ungaria.

Neîncasarea la timp a acestor sume a dus la înregistrarea de datorii în special către bugetul de stat. Se fac eforturi pentru recuperarea acestor sume și plata datoriilor scadente atât față de bugetul de stat cât și față de jucători.

Pe lângă aceste greutăți financiare se adaugă faptul că poziția clubului de fotbal în clasamentul Superligii de fotbal nu este prea fericită, fiind pe loc retrogradabil”, a se arată în documentul administratorului judiciar al AFC Hermanstadt.

Situația încasărilor și plăților în trimestrul IV 2025

Luna / IndicatorÎncasăriPlățiSold (lei)
Sold inițial la 01.01.202672.630,52
Rulaj noiembrie3.084.802,612.971.491,99398.637,66
Rulaj ianuarie4.483.513,494.520.816,9735.327,04
Sold final la 28.02.2026398.637,66

Potrivit administratorului judiciar, încasările provin atât din activitatea curentă a clubului, cât și din împrumuturi temporare acordate de asociații principali ai acestuia, nivelul lor fiind strâns corelat cu performanța sportivă a echipei.

Acesta arată că, în perioada de iarnă, conducerea sportivă a procedat la ajustări ale lotului, prin renunțarea la jucători considerați neperformanți și transferul unor noi fotbaliști, în vederea îmbunătățirii rezultatelor sportive.

Clasamentul în play-out

LocEchipăMeciuriPuncte
7FCSB636
8UTA Arad531*
9FC Botoșani631
10Oțelul Galați628
11Csikszereda627*
12Farul Constanța523*
13Petrolul Ploiești623
14Hermannstadt620*
15Unirea Slobozia519*
16Metaloglobus București510

*beneficiază de rotunjire

