Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat
Radu Drăgușin/ Foto: IMAGO
Stranieri

Drăgușin, primele minute cu De Zerbi Radu, trimis pe teren la prima victorie a lui Tottenham în 2026! Cum s-a descurcat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 19:47
  • Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat primele minute sub comanda lui Roberto De Zerbi (46 de ani) în victoria celor de la Tottenham, 1-0, pe terenul lui Wolves, echipa deja retrogradată în Championship.
  • A fost primul succes al londonezilor în Premier League din acest an.

Rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale lui Spurs, internaționalul român a fost aruncat în luptă în prelungirile partidei.

Radu Drăgușin, la primele minute sub comanda lui De Zerbi

Drăgușin l-a înlocuit pe mijlocașul englez Conor Gallagher (26 de ani), cel care văzuse cartonașul galben în minutul 74 al meciului.

La intrarea pe teren a lui Radu, Tottenham conducea cu 1-0, după reușita semnată de Joao Palhinha (30 de ani), în minutul 82.

Cifrele lui Drăgușin din meciul cu Wolverhampton:

  • Pase precise: 2/2
  • Mingi lungi (corecte): 1/1
  • Contribuții defensive: 2
  • Intercepții: 1
  • Ieșiri din apărare 1
  • Dueluri aeriene câștigate 1/1, potrivit sofascore.com
10 meciuri
a bifat Dragușin pentru Tottenham în acest sezon, după revenirea din accidentarea ce l-a ținut departe de gazon aproape un an

Tottenham tremură pentru supraviețuirea în Premier League

După victoria pe terenul ultimei clasate, Spurs se află în continuare pe loc de retrogradare, cu 4 etape rămase până la finalul sezonului.

Echipa antrenată de Roberto de Zerbi ocupă poziția 18, cu 34 de puncte, două în spatele celor de la West Ham United, prima echipă aflată sub linie.

În această rundă, „ciocănarii” au învins-o pe Everton, scor 2-1, după un gol marcat în prelungiri.

Programul din ultimele etape:

TOTTENHAMWEST HAM
Aston Villa (D)Brentford (D)
Leeds (A)Arsenal (A)
Chelsea (D)Newcastle (D)
Everton (A)Leeds (A)
1976-1977
este ultimul sezon la finele căruia Tottenham a retrogradat din prima ligă engleză

Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Citește mai mult
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Pas greșit pentru Inter VIDEO. Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
 „O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
23:42
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
23:08
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
00:06
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
„Kopic a gândit foarte bine meciul”  Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Citește mai mult
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 40 rapid 39 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share