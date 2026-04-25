Radu Drăgușin (24 de ani) a bifat primele minute sub comanda lui Roberto De Zerbi (46 de ani) în victoria celor de la Tottenham, 1-0, pe terenul lui Wolves, echipa deja retrogradată în Championship.

A fost primul succes al londonezilor în Premier League din acest an.

Rezervă neutilizată în ultimele trei meciuri ale lui Spurs, internaționalul român a fost aruncat în luptă în prelungirile partidei.

Radu Drăgușin, la primele minute sub comanda lui De Zerbi

Drăgușin l-a înlocuit pe mijlocașul englez Conor Gallagher (26 de ani), cel care văzuse cartonașul galben în minutul 74 al meciului.

La intrarea pe teren a lui Radu, Tottenham conducea cu 1-0, după reușita semnată de Joao Palhinha (30 de ani), în minutul 82.

Cifrele lui Drăgușin din meciul cu Wolverhampton:

Pase precise: 2/2

Mingi lungi (corecte): 1/1

Contribuții defensive: 2

Intercepții: 1

Ieșiri din apărare 1

Dueluri aeriene câștigate 1/1, potrivit sofascore.com

10 meciuri a bifat Dragușin pentru Tottenham în acest sezon, după revenirea din accidentarea ce l-a ținut departe de gazon aproape un an

Tottenham tremură pentru supraviețuirea în Premier League

După victoria pe terenul ultimei clasate, Spurs se află în continuare pe loc de retrogradare, cu 4 etape rămase până la finalul sezonului.

Echipa antrenată de Roberto de Zerbi ocupă poziția 18, cu 34 de puncte, două în spatele celor de la West Ham United, prima echipă aflată sub linie.

În această rundă, „ciocănarii” au învins-o pe Everton, scor 2-1, după un gol marcat în prelungiri.

Programul din ultimele etape:

TOTTENHAM WEST HAM Aston Villa (D) Brentford (D) Leeds (A) Arsenal (A) Chelsea (D) Newcastle (D) Everton (A) Leeds (A)

1976-1977 este ultimul sezon la finele căruia Tottenham a retrogradat din prima ligă engleză

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport