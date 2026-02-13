Față-n față cu fostul antrenor Cristi Chivu îl va înfrunta pe Luciano Spalletti în Inter - Juventus: „Exemplu și model” + Gluma făcută la adresa italianului

Cristi Chivu (45 de ani) a prefațat partida cu Juventus, programată în etapa #25 din Serie A.

Inter - Juventus se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.

Inter Milano traversează o formă senzațională sub comanda lui Cristi Chivu, iar acum se pregătește pentru un test dificil cu Juventus, grupare pregătită de Luciano Spalletti, fostul antrenor al lui Chivu din perioada petrecută la AS Roma.

Cristi Chivu: „Nu am simțit niciodată greutatea rivalității”

Antrenorul român este pregătit să dea totul înaintea de „Derby d'Italia”, unde vrea o revanșă după rezultatul din tur.

„La Inter, nu ai timp să te gândești la nimic. În acel moment (n.r. - după eșecul din tur cu Juventus, 3-4) aveam nevoie să începem o serie pozitivă pentru că veneam după două înfrângeri consecutive în campionat.

Le mulțumesc acestor băieți, care au înțeles imediat ce le cerem, ca staff, și au arătat un strop de mândrie.

Nu am simțit niciodată greutatea rivalității. Întotdeauna am tratat meciurile împotriva lui Juve sau Milan ca pe niște meciuri împotriva lui Ascoli, cu tot respectul.

Adică am încercat întotdeauna să dăm tot ce avem mai bun, indiferent de situație, chiar dacă știu că este un meci special pentru fani. Singura diferență este că, poate, un meci ca acesta îți oferă mai multă motivație.

Să ne amintim, însă, că este un meci de interes la nivel global, nu doar la nivel național. Modul în care îl abordăm este important, mai ales împotriva unei echipe care domină și care poate pune probleme încă din start.

Dar campionatul este încă lung, iar un rezultat sau altul nu va face o mare diferență, decât la nivel moral sau psihologic”, a declarat Cristi Chivu la conferință, potrivit gazzetta.it.

Cristi Chivu: „Și mie mi-ar fi plăcut să vorbească Lautaro în locul meu”

În continuare, antrenorul „nerazzurrilor” a vorbit și despre întâlnirea cu fostul său antrenor.

„Juventus și-a îmbunătățit jocul odată cu venirea lui Luciano, care le-a dat o identitate nouă într-un timp scurt. Poți vedea ideile antrenorului, poți vedea jucători care au crescut și care pot pune probleme oricui.

Spalletti era bun de când eram eu jucător și încă este. De fapt, este chiar mai bun: am petrecut mereu timp cu el discutând despre fotbal, am vorbit des de-a lungul anilor. Ar trebui să-l luăm cu toții ca exemplu și model”, a mai spus Chivu.

Tehnicianul român a făcut și o glumă la adresa lui Spalletti, după ce antrenorul lui Juventus la trimis pe Locatelli la conferință în locul său, pe motiv că trebuie să pregătească partida:

„Și mie mi-ar fi plăcut ca Lautaro să vorbească în locul meu astăzi, ca să putem compensa oarecum decizia lui Juventus de a-l trimite pe Locatelli la conferința de presă...

Este dificil ca un antrenor să vină și să vorbească la fiecare trei zile, așa că înțeleg decizia lor”.

Spalletti l-a pregătit pe Cristi Chivu la AS Roma, pentru 80 de partide, în perioada 2005-2007, românul semnând ulterior cu Inter.

Tehnicianul italian i-a pregătit și el pe „nerazzurri” mai târziu, în perioada în 2017-2019, timp de 90 de meciuri.

