Au arestat microfonul Jucătorii Craiovei, dedicație ironică: „Ei ne-au ajutat să câștigăm titlul”

U CRAIOVA - U CLUJ 5-0. Alexandru Crețu, Nicușor Bancu, David Matei și Florin Ștefan, jucătorii oltenilor, au avut o dedicație ironică pentru oamenii din fotbal și din presă care n-au crezut că titlul va ajunge în Bănie.

E sărbătoare la Craiova! După o așteptare de 35 de ani, Cupa și campionatul au ajuns în Bănie.

În euforia câștigării titlului, Alexandru Crețu, Nicușor Bancu, David Matei și Florin Ștefan au „arestat” microfonul de la zona mixtă.

Aceștia au avut o dedicație ironică pentru contestatarii din lumea fotbalului și a presei.

Printre persoanele enumerate au fost Marius Șumudică, în prezent analist la Fanatik, și Raul Rusescu, analist la GSP.

„Mulțumim domnului Șumudică, domnului Rusescu, fanaticilor...”, a spus Alexandru Crețu, moment în care a fost întrerupt de Nicușor Bancu.

„Celor care au avut încredere (n.r. ironic). Și celor de la Digi. Mare încredere au avut. Ne-au făcut mari. Ei ne-au ajutat să câștigăm titlul!”, a spus căpitanul Craiovei.

