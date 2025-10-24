Chivu, conferință cu peripeții VIDEO. Toți cei din sală au izbucnit în râs:  „Poate era mai bine să nu le dau liber jucătorilor”
Cristian Chivu. Foto: Captură YouTube, @inter
Chivu, conferință cu peripeții VIDEO. Toți cei din sală au izbucnit în râs: „Poate era mai bine să nu le dau liber jucătorilor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 23:23
alt-text Actualizat: 25.10.2025, ora 00:22
  • Napoli - Inter Milano. Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a fost protagonistul unor momente amuzante la conferința de presă.
  • Inter se află pe locul doi în Serie A, cu 15 puncte, la egalitate cu Napoli, însă cele două echipe sunt despărțite de numărul de goluri marcate.

În timpul conferinței de presă a antrenorului român, din camerele alăturate se auzeau strigătele jucătorilor de la Inter. La început, antrenorul a zâmbit și a trecut cu vederea, apoi a intervenit răzând:

Napoli - Inter Milano. Cristi Chivu detensionează atmosfera înaintea meciului din Serie A

„Poate ar fi fost mai bine să nu le mai dăm încă o zi liberă...”.

Jucătorii Interului au fost răsplătiți cu o zi în plus de pauză după victoria categorică din Liga Campionilor, 4-0 cu Union St. Gilloise.

Atmosfera lejeră a continuat cu un alt moment inedit, Chivu a fost „atacat” de câteva insecte prezente în sala de conferințe.

Chivu și-a scuturat tricoul și a glumit: „Gândăceii mă atacă, oh, ce e asta? Uau...”

Cristi Chivu, despre meciul cu Napoli

Tehnicianul a subliniat că Napoli va aborda meciul de sâmbătă cu statutul de favorită, datorită reușitelor din ultimii ani:

„Napoli este, de câțiva ani, o realitate importantă în fotbalul italian și nu numai, au câștigat două titluri în ultimele trei sezoane. Va fi un meci în care ambele echipe vor încerca să se impună

Trebuie totuși să ținem cont de ce s-a întâmplat sezonul trecut, una dintre echipe a câștigat campionatul, cealaltă nu”,a declarat tehnicianul, la conferința de presă

În ultima etapă a Serie A s-a înregistrat un record negativ la capitolul goluri marcate, doar 11 reușite. Întrebat dacă simte că nivelul ligii a scăzut, Chivu a declarat:

Sunt aici de mulți ani și nu cred că Italia a excelat vreodată prin numărul mare de goluri. Nu e o problemă. Înseamnă că echipele sunt bine pregătite și antrenorii își fac treaba. În străinătate, poate, există o altă mentalitate. Se pune accent mai mult pe jocul propriu decât pe adaptarea la adversar. Acolo meciurile sunt mai deschise, mai spectaculoase, dar asta nu înseamnă că fotbalul italian a decăzut. Este doar o altă interpretare a jocului Cristi Chivu

VIDEO: Conferința de presă susținută de Chivu înainte de meciul Napoli - Inter

serie a Inter Milano Cristi Chivu napoli
16:59
