Adrian Ilie (51 de ani) , fost mare internațional, l-a avertizat pe Ștefan Baiaram (22 de ani) în legătură cu comportamentul său.

Deși s-a aflat pe foaia de joc și trebuia să stea pe banca de rezerve, decarul Craiovei a văzut meciul U Craiova - Noah 1-1 din tribune.

Adrian Ilie, avertisment pentru Baiaram: „Nu ajungi la Valencia sau Sevilla dacă ai dat cu ușile în capul antrenorului”

Tehnicianul Mirel Rădoi a explicat că jucătorul a fost trimis în tribune după ce a reacționat nervos la vestea că va fi rezervă, trântind ușa vestiarului.

Adrian Ilie, fost atacant la Valencia și Deportivo Alaves, spune că s-a aflat în aceeași situație ca Baiaram, însă a reacționat mult mai calm.

„Am fost în locului lui când eram la Steaua. Am fost lăsat în tribună pentru că nu am vrut să mai semnez, m-au lăsat vreo două-trei meciuri.

Nu am reacționat în niciun fel: «Dacă asta e decizia voastră, să nu mă mai băgați când nu semnez contractul, stau să mă gândesc o săptămână dacă mai semnez cu Steaua sau nu». Nu am avut de trântit nimic niciodată.

Am fost pus în tribună și de Benitez la Valencia, pentru că nu am vrut să mai semnez în ultimele cinci etape!”, a declarat Adrian Ilie, la Fanatik.

Foto: Ștefan Baiaram, trimis în tribune la meciul U Craiova - FC Noah 1-1

Fostul atacant l-a avertizat apoi pe Baiaram că atitudinea sa ar putea să-l facă să piardă oportunități importante.

„Discuții trebuie să fie, nu poți să-l lași pe Baiaram să dea cu ușile, că nici comportamentul lui... Presa a început să scrie: un club de fotbal care vrea să te ia, dacă este din Spania sau Italia, primul lucru: se uită la ce faci tu extern.

Nu că ești bun, nu ajungi la Valencia sau la Sevilla ca jucător dacă știi că l-ai bătut pe unul sau ai dat cu ușile în capul antrenorului.

El trebuie să-și vadă de antrenamente, dar și Rădoi să-l lase un pic și pe el”, a mai spus Adrian Ilie.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

