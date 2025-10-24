Jefuit de menajeră A furat bunuri de  200.000 de euro din casa lui Casillas!
Iker Casillas FOTO: IMAGO
Jefuit de menajeră A furat bunuri de 200.000 de euro din casa lui Casillas!

Gabriel Neagu
Publicat: 24.10.2025, ora 21:16
Actualizat: 24.10.2025, ora 21:18
  • Iker Casillas (44 de ani), fostul portar de la Real Madrid și campion mondial cu Spania, a fost jefuit de menajera sa.
  • Anagajata ibericului ar fi sustras ceasuri de 200.000 de euro din casă.

Fosta menajeră a lui Iker Casillas a lucrat timp de cinci ani în casa portarului, însă angajamentul său s-a încheiat subit.

Menajera lui Iker Casillas a furat din casa fostului fotbalist ceasuri în valoare de 200.000 de euro

Menajera lui Iker Casillas ar fi furat cinci ceasuri în valoare totală de 200.000 de euro din casa fostului campion mondial și european, potrivit abola.pt.

Ibericul a anunțat poliția după ce a observat cinci replici ale accesoriilor sale, iar autoritățile spaniole au apelat la grupurile specializate în investigarea furturilor ceasurilor de lux.

Poliția din peninsula iberică a avut nevoie de numai șase zile pentru a o găsi pe menajeră. Ea a fost arestată alături de soțul său.

Cei doi vor trebui să se prezinte în fața instanței în cazul jafului.

Fenomenul furturilor ceasurilor de lux a zguduit puternic Madridul, dar și orașele turistice, precum Barcelona.

Poliția spaniolă continuă ancheta

Până în acest moment, numai două ceasuri au fost recuperate. Unul dintre acestea era întreg, iar celălalt a fost recuperat în bucăți.

Autoritățile spaniole vor continua ancheta pentru a găsi celelalte trei ceasuri de lux ale lui Iker Casillas.

„Este bine cunoscută dragostea sa pentru ceasurile de lux și chiar a colaborat la campanii pentru mărci specializate.

După ce a descoperit falsurile, fostul portar a depus o plângere, iar poliția a început să-i monitorizeze discret casa”, au scris jurnaliștii de la publicația locală Pozuelo In, citat dailymail.com.

Atât Iker Casillas cât și fosta lui soție, jurnalista Sara Carbonero, au oferit declarații poliției.

